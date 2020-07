Epic rozdává diablovku Torchlight II zdarma, čas máte do čtvrtka

Torchlight II je výborná záležitost, o tom žádná, nicméně ti, kteří o ni měli zájem, si ji už pravděpodobně během těch osmi let od vydání pořídili. Spíše tak zaujme nové hráče.

Torchlight II se ostatně dostal do povědomí loni, kdy se hra podívala i na PlayStation 4, Xbox One a Switch. Třetí díl je aktuálně v předběžném přístupu na Steamu, ale na nějaký velký hit to prozatím bohužel nevypadá.

Každopádně dvojka je skvělá i po letech. Na výběr jsou čtyři povolání, a to Engineer, Outlander, Berserker a Embermage. „Parádní diablovka, která je šetrná k peněžence a náročná na prsty. A návyková je jako hrom,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.

Co se týče dalších her zdarma, příští týden Epic nadělí spíše průměrný dungeon-crawler Next Up Hero a povedenou adventuru Tacoma od tvůrců Gone Home.