Že jsou hráči tlustí a slabí? Jen stereotyp, tvrdí studie

I když počítačové hry udělaly za posledních 40 let obrovský pokrok a staly se mainstreamovou zábavou, stejně na ně mnozí stále hledí skrze prsty. Na našich stránkách se s tím setkáváme prakticky na denní bázi, když nějaký znuděný diskutující přečte celý iDNES.cz až se zastaví v naší rubrice o videohrách, aby nám sdělil, že videohry jsou pro blbce. A že děti by místo „čumění“ do obrazovek měli venku kopat do mičudy, jinak budou tlustí a nebudou mít sex. Dokonce i pro některé kolegy ze sportovní redakce jsou hry jen „zlo pro pohyb, zlo pro naše děti.“

Pilíř ukrajinského týmu Natus Vincere Kiril „Boombl4“ Michaljov je ve světě e-sportůů se svojí plnoštíhlou postavou spíše výjimkou.

Dlouho jsme se snažili argumentovat tím, že náš koníček není z tohoto hlediska o nic horší než třeba sledování TV nebo čtení, což jsou volnočasové aktivity, které už tu s námi pár desítek let jsou a lidé se kupodivu stále hýbat nepřestali. Vědecké studie ovšem nyní ukazují, že jsme v tomto ohledu hry možná ještě podceňovali a že při intenzivním hraní se těla hráčů vybičují do stavu, kdy pálí kalorie mnohem rychleji než v klasické klidové poloze.

Internetová stránka Staketser například měřila na padesáti jedincích tělesné hodnoty a zjistila, že po dvou hodinách intenzivního hraní spálili až 420 kalorií, což má být ekvivalent stovky sklapovaček. Vzhledem k tomu, že Stakester se zabývá sázením na e-sporty a tak je v jeho zájmu líčit hraní videoher v co nejlepším světle, je proto nutné brát tyto výsledky s rezervou, byť je tehdy převzali i mnohá „velká“ média.

Svůj oficiální e-sportový tým má i Americká armáda. Tam jsou asi pochybyy o fyzické připravenosti nemístné.

Vlivem škodlivosti hraní na lidský organismus se však zabývali i skuteční vědci. Takoví, co mají spoustu titulů před jménem i za jménem a publikují dlouhé studie plné odborných výrazů a s několikastránkovým seznamem použité literatury na konci. Například ti z technické univerzity v australském Queenslandu zkoumali v roce 2020 souvislost mezi účastí na e-sportovch událostech, zdravím a chováním v oblasti tělesné aktivity (studie k nahlédnutí tady). Na více než 1 400 sledovaných hráčů z 65 států světa si ověřili, že e-sportovci mají až o 21 % lepší fyzické parametry než běžná populace a výrazně méně kouří i pijí. Platí, že čím úspěšnější hráč na poli gamingu je, tím lepší má i fyzické atributy.

Dlužno samozřejmě říct, že v obou případech byli mezi zkoumanými respondenty jen e-sportovci. Tedy lidé, kteří hrají opravdu vážně, musí trénovat a poté podat intenzivní výkon. U těch, kteří se po práci rozvalí na gauči, a s lahváčem v ruce odklepnou pár tlačítek u Uncharted na nejjednodušší obtížnost, bude situace samozřejmě dramaticky odlišná.

Při hraní hororů se pálí kalorie rychleji. Skutečný pohyb ovšem nic nenahradí.

Ne, ani to nejintenzivnější hraní nedokáže nahradit fyzickou aktivitu, na druhou stranu už mě nebaví poslouchat a číst o naší scéně stále stejné stereotypy. Na herních akcích potkávám daleko méně obézních lidí než při náhodné návštěvě supermarketu, lidé, kteří mají čas na hraní ho totiž obvykle mají i na nějakou formu sportu.

Jestli mají být e-sporty zařazení na olympiády je kontroverzní téma spíše pro starší generace, případně sponzory, sami hráči se asi bez nějaké medaile zavěšené na krk od sportovních papalášů v klidu obejdou, svých akcí mají dostatek. Pravdou je, že i toto téma se časem vyřeší tak nějak samo s nástupem dalších generací.