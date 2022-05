Ruský e-sportovec načrtl na obrazovku písmeno Z, celý jeho tým byl vyloučen

I když se nad významem písmene Z používaného Rusy k označení své vojenské techniky experti neshodnou, stalo se symbolem podpory okupaci Ukrajiny. Mnozí jej dokonce přirovnávají k hákovému kříži, což však vzhledem k tomu, že jde jen o běžný znak z abecedy, přináší řadu nečekaných problémů.

Své o tom ví například Znojemský městský pivovar, který „Z“ používá několik let jako své logo (viz článek), či třeba řidiči začátečníci bojící se nyní takto označit své auto. Zveřejnění písmene u nás samozřejmě trestné není, záleží však na kontextu, viz poněkud absurdní kauza servírování obložených chlebíčků na narozeninové oslavě politika SPD Bronislava Kalvody (viz článek).

Когда пытаешься весь интернет наебать что вышло случайно. Жаль ты тварь намеренно все дорисовывал. pic.twitter.com/JPpfqiS1GD — Виктор Волков (@KoTHunt) April 29, 2022

Z podobného ranku je i událost z kvalifkačního turnaje ESL One ve hře DOTA 2, který se o víkendu odehrál ve švédském Stockholmu. Během prostoje v probíhajícím zápase načmáral myší na obrazovku tvar připomínající Z i osmnáctiletý ruský hráč Ivan „Pure“ Moskalenko. I když se na drobné informační minimapě symbol objevil jen na pár sekund a okamžitě byl jeho kolegy překryt, zvládl způsobit pohoršení. Pořadatelé pak kvůli tomu celý tým Outriders z turnaje vyloučili a zakázali mu účast i do budoucna.

Pure se hájil tím, že v žádném případě nešlo o úmysl a hned jak mu došlo, co jeho ruka (prý) mimovolně způsobila, okamžitě to po sobě smazal. Jeho vysvětlení a přání „míru všem“ ovšem na nikoho nezapůsobilo a tak s ním jeho mateřská organizace Virtus.pro okamžitě rozvázala spolupráci.

Na druhou stranu trest rozšířený na celý tým považují Virtus.pro za až příliš přísný, podle nich šlo jen o individuální pochybení a tak by neměl platit princip kolektivní viny.

Virtus.pro je jednou z nejstarších ruských e-sportových organizací, která funguje již od roku 2003. Patří do zábavního impéria sankcionovaného miliardáře Vladimíra Kirijenka, syna bývalého předsedy ruské vlády Sergeje Kirijenka.