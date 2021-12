Titan Quest vyšel před patnácti lety, stále do něj vychází přídavky

Na Diablo 4 si ještě nějaký ten pátek musíme počkat a tak se všichni fanoušci akčních RPG musí podívat jinde. Klasikou je samozřejmě Path of Exile, který je dokonce k mání zdarma, vedle něj však už víc než patnáct let funguje i stálice Titan Quest. Ten před třemi lety dostal výrazný technologický upgrade a je k dispozici i na konzolích (viz náš článek), v jádru je ovšem úplně stejnou hrou jako tehdy. Mimochodem, pokud pravidelně sledujete náš magazín, měli byste tuto vylepšenou verzi mít v knihovně na Steamu, není to tak dávno, co hru její vydavatelství THQ Nordic rozdávalo zdarma.

Kromě toho, že se vývojáři snaží o to, aby Titan Quest po technologické stránce nezastarával, zásobují ho pravidelně i novým obsahem. Aktuálně vyšel již v pořadí čtvrtý datadisk s názvem Eternal Embers a rozhodně nejde o žádného drobečka. Jeho součástí je příběhová kampaň o čtyřech aktech, desítky nových nepřátel a druhů vybavení či nové mechaniky včetně vaření alchymistických receptů.

Tentokrát se podíváme do světa inspirovaného čínským folklorem, takže se můžete těšit na různá divoká zvířata, démony, draky i zlomyslné bůžky. Jedinou překážkou je nutnost mít postavu na 70. úrovni, v případě, že žádnou takovou ovšem ještě nemáte, je možné si snadno vytvořit novou. Otázkou ovšem je, proč byste v případě, že nemáte dohraný veškerý dosavadní obsah, měli datadisk vůbec chtít.