Neprošvihněte, klasiky Titan Quest a Jagged Alliance jsou dočasně zdarma

Rakouské vydavatelství THQ Nordic má dnes desáté výročí své existence a oslavy hodlá vzít poctivě. Ještě než dnes v devět hodin večer začne oficiální digitální „party“, na níž je přislíbeno několik překvapivých oznámení, láká fanoušky rozdáváním dárečků. A ne jen tak ledajakých…



Ode dneška až do 23. září si na Steamu můžete zcela bezplatně přidat do knihovny klasickou diablovku Titan Quest a první díl kultovní tahové strategie Jagged Alliance a to rovnou ve vylepšených verzích.

Paradoxní je, že obě hry jsou starší než THQ Nordic samo, to jim ovšem na zábavnosti nijak neubírá.

Titan Quest je klasickou diablovkou jen zasazenou do světa starořecké mytologie, namísto pekelných příšer tu tak budete mydlit kentaury, medúzy, harpyje a podobnou verbež. Navzdory svému stáří hra vypadá docela k světu i dnes, však také do ní stále přibývají nová DLC (viz naše recenze). Součástí rozdávané výroční edice je i datadisk Immortal Trhone.

To Jagged Alliance je už poněkud větší retro, originál totiž vyšel už v roce 1995. Jde o originální tahovou strategii, ve které s hrstkou nájemných žoldáků osvobozujete fiktivní ostrov Metavira od drogového kartelu. Kromě samotných bojů budete muset řešit i ekonomickou stránku věci a také vztahy uvnitř vaší party. Každý z žoldáků má totiž unikátní povahu a tak se klidně může stát, že třeba obrátí zbraň proti svým spolubojovníkům. U nás je tato série oblíbená především kvůli ještě propracovanějšímu druhému dílu, ale nenechte se mýlit, i jednička má dodnes co nabídnout. Obzvláště, když je součástí rozdávané edice i stand-alone datadisk Deadly Games.

A aby náhodou nebylo těch her zdarma při pátku málo, Epic rozdává tento týden rovnou dva tituly. Vedle vesmírné strategie Tharsis i komiksovou bojovku Star Brawl. Na jejich vyzvednutí máte čas do 23. září do 17 hodin.