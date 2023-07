Legendární značka Test Drive se vrátí příští rok, chce vyzvat Forzu

První díl série Test Drive vyšel už v roce 1987, poslední před více než deseti lety (naše recenze). Dlouhý stav hybernace příští rok skončí, s podtitulem Solar Crown totiž pod slavnou značkou vyjde už jednadvacátá hra. A teď už konečně víme, jak bude vypadat.

Hra nevypadala špatně, ale konkurence je obrovská.

Stejně jako všechny předchozí bude mít daleko blíže k arkádám než skutečné simulaci ve stylu Gran Turisma (naše recenze). Jak už je dnes zvykem, čeká nás obrovský otevřený svět, ve kterém si budeme moci vybírat z nekonečné zásoby různých závodních disciplín.

Na věrně ztvárněném hongkongském ostrově s více než 600 km silnic v hustém a rozmanitém terénu se budeme prohánět v luxusních vozech od řady výrobců, včetně těch nejprestižnějších: Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo a mnoho dalších. Čím se hra bude lišit od aktuální konkurence, kam aktuálně patří především Forza Horizon 5, Need for Speed: Unbound nebo chystaná The Crew Motorfest? Těžko říct. Určitě ne grafikou, která oproti výše zmíněným značkám působí poněkud lacině. O to divněji působí příběhové pozadí zasazené do světa ostentativního luxusu. Hrdinův záměr posunovat se v hierarchii boháčů, aby si mohl v pětihvězdičkovém hotelu dopřát lepší apartmá, není zrovna cool. Nepřesvědčily ani záběry ze samotné jízdy, která vypadá jako takový žánrový standard a ničím nepřekvapí.

Každopádně ještě není důvod házet flintu do žita, Solar Crown totiž vyjde až někdy v první polovině příštího roku. Vývojáři tak budou mít dost času zapracovat připomínky veřejnosti z veřejné bety, do které se můžete hlásit na tomto odkazu už teď.