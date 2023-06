The Crew Motorfest vyzval Forzu Horizon, Havaj hře sluší. První dojmy

Závodní značka The Crew prozatím díru do světa neudělala. Jednička chtěla být automobilovým MMO. Dvojka do otevřeného světa přidala letadla a lodě a byť osobně jsem si dnes už pět let starý díl opravdu užil, na sérii Forza Horizon nestačil. Na letošek se chystá The Crew Motorfest a lehké to mít nebude – do Mexika zasazená Forza Horizon 5 nastavila laťku hodně vysoko, a to už téměř před dvěma lety.

Úvod hry proběhl stejně jako u konkurence: v poměrně rychlém sledu jsem si vyzkoušel několik typů závodů, takže neonové noční město záhy vystřídala formule a následně volnější jízda v přírodě s několika skokánky. Úvodní seznámení korunovala rychlá jízda v supersportu od McLarenu.

Testování probíhalo vzdáleně, skrze streamování, takže výsledný zážitek nebyl optimální. Ale to nevadí. Zasazení na Havaj hře rozhodně prospělo – průjezdy džunglí, písečnými plážemi, ale i nočním městem vypadají poutavě. Herní styl je stále příjemně arkádový, založený na tom, že ostřejšími zatáčkami projedete efektně ve smyku. Všechny tratě, které jsem absolvoval, byly slušně navržené a zároveň bylo i na co koukat.

V druhé části prezentace jsem si mohl vybrat jeden z typů eventů. Příliš jsem neváhal a vrhl se do vintage garáže. V tomto režimu budeme objevovat porůznu poschovávané automobilové legendy. Ano, i to už tu bylo. Ve zdejším podání ovšem sledujeme nápovědu v podobě fotografie, toto místo následně hledáme, a pak znovu s další fotografií, a znovu a znovu, až dojedeme do cíle. Když vám do toho vyhrává z rádia nějaký starý šlágr, musím říct, že to není vůbec špatné. Jen doufám, že toho bude víc.

Tematicky laděná sestava závodů a různých výzev, kterou můžeme označit za mini kampaň, je sdružena pod označením Playlist. Playlisty zahrnují právě různé herní styly, cíle a samozřejmě odměny. Od příběhu samozřejmě moc neočekávejte.

Před The Crew Motorfest leží v mých očích dvě hlavní výzvy. První je poměrně náročná – tvůrci z Ivory Tower musí překročit vlastní stín a nabídnout hráčům něco víc než to, co už známe z dva roky staré Forzy Horizon 5. Ubisoft se bohužel často spokojí jen s tím, že jádro je dobré. Jenže záležitosti typu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ukazují, že věnovat rok vývoje navíc jen vylepšování a ladění může stát za to.

Druhá výzva se týká politiky Ubisoftu a jeho snahy cpát všude mikrotransakce. Přiznám se, že můj zájem hrát docela povedený Riders Republic rychle opadl, když jsem zjistil, že ty nejlepší kosmetické odměny nelze získat vlastními schopnostmi ve hře, ale pouze penězi.

The Crew Motorfest vyjde během letošního roku na PC a současné i staré konzole.