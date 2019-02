Patch 2.0 pro Super Smash Bros. Ultimate je venku, přidává Piranha Plant

Aktuálně vyšla aktualizace 2.0.0, která kromě mnoha úprav přidává do hry 75. bojovníka v podobě Piranha Plant. Postava nezvyklá, ale hraje se za ni skvěle. Pro ty, kteří si hru do 31. ledna koupí, je zdarma, takže ještě máte čas. Později už se bude prodávat za peníze. Pokud máte digitální verzi, nemusíte nic řešit, u fyzické je třeba postupovat před účet My Nintendo.



Co dál? Režim Spirit Board lze nyní hrát až se čtyřmi hráči, v obchodě se mohou objevit následující spiriti:

Partner Pikachu

Partner Eevee

Dice Block

River Survival

Golden Dash Mushroom

Zmáčknutí obou tlačítek pro skok naráz nyní vyústí v krátký skok.

Nintendo obvykle není příliš sdílné, jaké konkrétní změny byly ve hře provedeny. Tentokrát ovšem vydalo dlouhý seznam, v němž jsou rozepsány změny u bojovníků a jejich pohybů. Naleznete ho zde. A recenzi hry si můžete na Bonuswebu přečíst zde.