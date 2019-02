Switch se stal ve Spojených státech nejprodávanější konzolí roku 2018

Informace vyplývá ze zprávy analytické společnosti NPD Group. Switch se prodával dobře během celého roku, díky vydání bojovky Super Smash Bros. Ultimate však ovládl i pro obchodníky důležitý prosinec. A to dokonce tak, že si připisuje nejúspěšnější prosinec v této generaci konzolí.

Špatně se ovšem nevedlo ani konkurenci. Například Sony se začátkem ledna pochlubilo, že prodalo přes svátky 5,6 milionu konzolí PlayStation 4.

„V roce 2018 se zvýšily výdaje na hardware o osm procent na 5,1 miliardy dolarů. Meziroční růst vykázaly PlayStation 4, Xbox One, Switch i zařízení Plug and Play (například NES Mini a pod. - pozn. red),“ uvedl analytik Mat Piscatella z NPD (via Venturebeat).

Odhady prodejů podle VGChartz:



A nejprodávanější hry ve Spojených státech za rok 2018: