Nintendo Indie Highlights láká na Wargroove či SteamWorld Quest

Pořad odstartoval trailerem k očekávané retro tahové strategii Wargroove, která vychází 1. února. Kromě Switche bude dostupná i na dalších konzolích a PC.

Potvrzeno bylo vydání SteamWorld Quest na Switch. Známé univerzum tentokrát zažijeme v podobě karetní hry na hrdiny. S karetními hrami se v poslední době sice roztrhl pytel, trailer ovšem ukazuje, že to bude trošičku něco jiného. Sestavíme si balíček a s partou hrdinů se pustíme do soubojů s různými příšerami, budeme získávat zkušenosti, truhličky atd. Hra vyjde jako první na Switch, bohužel datum vydání nebylo konkretizováno.

Dlouho už jsme neslyšeli o bláznivém Goat Simulatoru, tak věřte, že právě vyšel na Switch. Obsahuje sice všechna vydaná DLC, ale cena je pořádně přestřelená: 29,99 dolaru bych za ni nedal ani omylem. Raději bych jen základní verzi a DLC volitelně jako na ostatních platformách, nebo komplet s pořádnou slevou.

Dostupná je také konstrukční logická hra When Ski Lifts Go Wrong, v níž budujeme sedačkové lanovky, mosty, skokánky a to nejlépe tak, aby se v ostrém provozu nezřítily. První ohlasy jsou skvělé. Mimo Switche je hra dostupná i na PC a Macu.

