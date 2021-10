Autor milionového Stardew Valley představil novou hru. Bude o čokoládě

Kdo si myslel, že po deseti letech práce na hitu Stardew Valley odejde její výhradní autor, třiatřicetiletý Eric „ConcernedApe“ Barone, do ústraní a bude si užívat zisk z těch víc než 15 milionů prodaných kopií, nemohl se víc mýlit. Talentovaný sympaťák má už rozpracováno několik návrhů na další hry, s konceptem Haunted Chocolatier je už pak dokonce tak daleko, že natěšeným fanouškům mohl konečně předvést první ukázku.

Rukopis Erica Baroneho je na hře patrný na první pohled.

Baroneho rukopis je na hře vidět na první pohled, roztomilá pixelartová grafika viděná shora je místy od Stardew Valley k nerozeznání. Na rozdíl od jejího až meditativního tempa má být novinka daleko akčnější.

Staneme se v ní majitelem malé čokoládovny, který při honu za vzácnými ingrediencemi musí opakovaně vstupovat do strašidelného zámku zabydleného nebezpečnými monstry. Přestože námět zní jako z hororu, Barone slibuje, že si hra udrží odlehčený tón a nebude klást výrazné překážky ani úplným nováčkům.

Jak má ve zvyku, na hře pracuje zcela sám, a tak nechce ani přibližně naznačit, kdy by mohl mít hotovo. Upozorňuje však, že přestože to z traileru může vypadat, že už je vývoj v pokročilém stavu, stále ho čeká spousta práce. Na hře navíc pracuje jen po večerech a o víkendech, stále se totiž zabývá dalším rozvojem Stardew Valley. Na rozdíl od ní však novinka nebude podporovat žádnou formu multiplayeru, což by vývoj mohlo trochu zjednodušit.