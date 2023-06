Skyrim babička už se nudí, na Starfield se však nechystá

Shirley si počítač pořídila až v pokročilém věku, původně jen proto, aby mohla archivovat a katalogizovat recepty na vaření. Jenže pak objevila kouzlo klasických strategických her, jako je například Civilizace, u nichž začala trávit spoustu času. No a jednoho dne ji syn poslal odkaz na skvělé fantasy RPG Skyrim, které ji učaroval tak moc, až se rozhodla o svoji nově nalezenou vášeň podělit s internetem.

Todd Howard Shirley slíbil, že jí obsadí v chystaném šestém díle série The Elder Scrolls.

První video ze svého hraní vytvořila zcela bez ambicí na žádost jednoho z hrstky lidí, se kterými tehdy diskutovala na kanálech jiných streamerů. Jenže když se druhý den ráno po jeho zveřejnění probudila, nestačila se divit. Z patnáctiminutového videa se stal okamžitý hit, který sbíral desítky tisíc zhlédnutí každou hodinu, její e-mail byl zahlcený vzkazy.

To bylo v roce 2016, od té doby natočila podobných videí bezpočet a stala se tak v komunitě legendou (viz náš článek). Aktuálně má její youtubový kanál přes 1,2 milionu odběratelů, portál Gameumentary o ní natočil půlhodinový dokument a hlavní vývojář Todd Howard jí dokonce slíbil zahrnout jako NPC postavu do chystaného pokračování. Na něj si ovšem budeme muset ještě dlouho počkat, což Shirley velmi štve. Věčně pozitivní žena to sice neřekla napřímo, vzhledem k jejímu pokročilému věku se ovšem vtírají obavy, aby se ho vůbec dožila.

I když už prý Skyrims Shirley nudí, streamuje ho pravidelně dál.

Pro společnost Bethesda je aktuálně prioritou vesmírný opus Starfield, který má vyjít již počátkem září. I když se sympatická babička přiznala, že už jí po letech hraní Skyrim omrzel, nastupující hit si nechá ujít.

Důvod je jednoduchý, jak moc si zamilovala fantasy svět The Elder Scrolls, ten vesmírný jí vůbec neláká. Zároveň popřela, že by se měla ve hře sama objevit. V jedné z ukázek jsme sice mohli vidět vesmírný koráb pojmenovaný Babička (Grandma), tím to však prý končí a s vývojáři nijak nespolupracovala.

Nezbývá než doufat, že Starfield bude nakonec tak velebený, že Shirley svůj odmítavý postoj přehodnotí, byla by škoda, kdyby do vydání The Elder Scrolls 6 přestala hrát a streamovat.