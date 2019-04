Sega Saturn Mini jen tak nebude. Možná za deset let, říká Sega

Zatímco Sega Mega Drive pokrývá éru 16-bitů, Sega Saturn už je 32-bitová konzole. K možné mini verzi Saturnu se na japonské verzi IGN vyjádřil Hiroyuki Miyazaki, který šéfuje projektu Mega Drive Mini.

„Je to otázka nákladů,“ řekl upřímně Miyazaki. „Možná to bude možné za deset let. Do té doby by měly být potřebné čipy levnější.“

Sega Saturn letos oslaví 25 let od svého vydání v Japonsku. V neprospěch mini verze nemluví jen komplikovaná architektura původní konzole, ale i fakt, že z komerčního hlediska nenaplnil Saturn očekávaní. Během let se prodalo 9,26 milionu kusů. Určitým testem zájmu o oficiální retro konzoli od Segy bude letošní Mega Drive Mini, což je nejprodávanější konzole Segy.