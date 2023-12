Nechceme se chlubit, ale my to říkali. Resident Evil Re:Verse je propadák

Už když jsme v roce 2001 dostali možnost vyzkoušet si multiplayerovou střílečku Resident Evil Re:Verse v předstihu, bylo nám jasné, že to žádná pecka nebude. To se nám potvrdilo i s loňským vydáním plné verze (viz naše recenze) a aktuální čísla nám dávají za pravdu – hru už téměř nikdo nehraje.

Podle serveru SteamCharts ji v posledních měsících průměrně zapíná nějakých osm lidí najednou, což stačí na zaplnění jednoho lobby s tím, že dva musejí zůstat čekat. Pokud mají štěstí a připojí se v nejvíc vytížený čas, můžou dát dohromady lobby dvě, což samozřejmě také není žádný zázrak.

Ano, Re:Verse příliš ambicí neměl, což bylo jasné už z toho, že ho vydavatelství Capcom rozdávalo zadarmo ke speciální edici Resident Evila 8 (naše recenze), i tak jsou tato čísla trapná a je jen otázkou času, kdy někoho přestane bavit platit náklady na provoz serverů.

Budiž to jen další důkaz, že k některým značkám se multiplayer jednoduše nehodí. Podobně totiž ve své snaze narazilo i Konami, jejichž Metal Gear Survive jednoduše neodpovídal tomu, na co byli fanoušci do té doby zvyklí.