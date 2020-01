Šeptanda: Na Switch letos zamíří dva dosud neoznámené porty z Wii U

Porty z Wii U na Switch fungují podle jednoduché matematiky. Porty nejsou finančně náročné, ale na Switchi se prodávají skvěle, protože pro většinu hráčů (na Switchi) je to první setkání s danou hrou.

Pro zajímavost, Mario kart 8 je nejprodávanější hra na Wii U a Mario Kart 8 Deluxe, tedy vylepšená verze původní hry, pak nejprodávanější na Switch. Nintendo tedy nemá důvod stavět se k portům svých úspěšných her zády.

Že Nintendo chystá na letošek další dva porty, napsala insiderka Emily Rogers, která již dříve měla několik úspěšných predikcí. Které hry to budou, nevíme. Pravdou však je, že už jich tolik nezbývá.

Super Mario 3D World Pikmin 3

Sázkou na jistotu bude Super Mario 3D World, což je špičková 3D hopsačka a také druhá nejprodávanější hra na Wii U. Komunita spekuluje také o Pikminech 3 či The Legend of Zelda: The Wind Waker HD. Objevují se tipy i na kousky jako Wonderful 101 či Star Fox Zero, od nich ovšem nelze očekávat výraznější komerční úspěch.

Výhodou portů je, že je Nintendo může vydat prakticky kdykoliv a zaplnit tak prostor, kdy nemá nachystány nové věci. Tokyo Mirage Sessions ♯FE vychází v lednu. Prvním velkým letošním releasem však bude až březnový Animal Crossing: New Horizons.