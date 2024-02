Velká cena za úspěch. Provoz serverů herního hitu stojí 11 milionů měsíčně

Za pouhých čtrnáct dní od vydání si hru Palworld koupilo přes 19 milionů lidí, což z ní dělá jednu z nejúspěšnějších her všech dob. Aby bylo ovšem takové množství lidí možné odbavit, je samozřejmě potřeba obrovské síťové infrastruktury. A v tomto ohledu vývojáři z japonského studia Pocket Pair rozhodně nic nezanedbávají.

Ředitel společnosti Takuro Mizobe na sociální síti X prozradil, že náklady na provoz serverů měsíčně vyjdou na 475 tisíc dolarů, tedy více než 11 milionů korun. Po počátečních technický problémech dospěli k názoru, že aktuální vlny popularity musí maximálně využít bez ohledu na náklady.

Mizobe ve svém příspěvku žertuje, že kvůli obrovským nákladům na provoz by mohla společnost zkrachovat, to však ještě dlouho nehrozí. Po odečtení provize Steamu lze odhadnout, že jen za ty necelé tři týdny přistálo na jejich účtech téměř šest miliard korun, křivka prodejů přitom zatím nejeví známky poklesu. Jediné, co by tak mohlo obrovský úspěch ještě zkazit, je možnost žaloby ze strany Nintenda, jejichž Pokémony se hra zjevně nechala hodně inspirovat (viz náš článek).