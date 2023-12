Seznam nejhorších her roku nese i českou stopu

Co se videoher týče, byl rok 2023 vskutku povedený. Vybrat pouhou dvacítku titulů, které si to v naší čtenářské anketě rozdají o titul hry roku, bylo letos mimořádně těžké. Některé, jež by v minulých letech bojovaly na nejvyšších příčkách, se do seznamu ani nedostaly.

Koncept Gluma vlastně nebyl špatný, bohužel se ho nepodařilo přenést do skutečnosti.

O to hůře pak ovšem teď vypadají ty, které se vůbec nepovedly. Agregátor hodnocení Metacritic zveřejnil seznam deseti nejhůře hodnocených. O většině z nich jsme dosud nepsali, protože si našeho i vašeho volného času moc vážíme, tak vás alespoň budeme varovat takto.

Vůbec nejhůře dopadla akční adventura o Glumovi z Pána prstenů, která jednoduše propadla v každém myslitelném hledisku. „Stejně jako jeho literární předobraz je i herní Glum politováníhodný uzlíček frustrací a omylů,“ zhodnotili jsme ho v naší recenzi.

I druhé místo patří slavné značce, pokračování kultovní skákačky Flashback skončilo pořádnou ostudou a je horší než třicet let starý originál. Bronzovou medaili si pak odnesl sci-fi horor Grayhill Incident, ve kterém se s baseballovou pálkou bráníte proti invazi stereotypně vypadajících šedých mužíčků.

Česká hra Crime Boss je nakonec jen nepovedený klon Payday.

Ze známých jmen v seznamu najdeme ještě nepovedenou adaptaci komiksu Hellboy a multiplayerovou akci ze světa Robina Hooda Gangs of Sherwood.

Na šestém místě pak trůní česká hra Crime Boss: Rockay City. Tu od potupy nezachránil dokonce ani Chuck Norris, který se v ní objevil po boku dalších akčních hrdinů 80. let. Poněkud paradoxně pak chybí i další často zmiňované propadáky jako Skull Island: Rise of Kong a The Walking Dead: Destinies – ne proto, že by snad nebyly dostatečně příšerné, ale proto, že se nenašlo dostatek odvážných recenzentů, kteří by o nich něco napsali. Celkově žebříček nejhorších her podle Metacriticu vypadá takto:

The Lord of the Rings: Gollum – 34 % Flashback 2 – 35 % Greyhill Incident – ​​38 % Quantum Error – 40 % Testament: The Order of the High Man – 41 % Crime Boss: Rockay City – 43 % Hellboy Web of Wyrd – 47 % Gangs of Sherwood – 48 % Loop8: Summer of Gods – 49 % Gargoyles Remastered – 49 %

A která hra letos nejvíce zklamala vás?