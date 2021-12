Podívejte se na desítku nejhorších her roku 2021 podle Metacritcu

Samozřejmě vzhledem k tomu, že každým dnem vychází na Steamu desítky titulů, nejsou v žebříčku Metacriticu zařazeny úplně všechny letošní hry, podmínkou bylo alespoň sedm recenzí od profesionálních novinářů napříč celým světem. I přesto se tam kromě dopředu očekávatelných značek objevily i některé nezávislé tituly, o nichž jsme do té doby nikdy neslyšeli.

10. Necromunda: Hired Gun (PS4)

Necromunda: Hired Gun

Necromunds je solidní střílečkou ze světa Warhammeru, kterou jsme v recenzi ohodnotili 80 %, daří se jí i na Steamu, kde má od hráčů 79 %. To ovšem platí jen pro PC verzi, ta pro PS4 totiž podle všeho skončila úplným průšvihem, když se na dosluhující konzoli sotva hýbe a nedá se ovládat.

9. Demon Skin

Demon Skin

To o další nominované už se rozhodně nedá mluvit jako o překvapení. Dvourozměrná rádoby „soulsovka“ Demon Skin je tak mizerná, že o ní Honza Strachota ve své recenzi raději psal jako o aplikaci než jako o hře a doporučil místo ní raději šťourání v nose nebo drbání na zadku.

8. Arkham Horror: Mother’s Embrace

Arkham Horror: Mother's Embrace

Volná adaptace klasické deskové hry Arkham Horror (viz náš článek) do videoherní podoby se příliš nepovedla. Podivný mix adventury a tahové strategie je ošklivý, hloupý a neovladatelný. „Rychle splácaný pokus o vydělání rychlých peněz, přisátý jako klíště na úspěšné značce, které dělá nehoráznou ostudu,“ píše jeden z mnoha naštvaných uživatelů na Steamu a rozhodně ve své kritice není osamocen.

7. I Saw Black Clouds

I Saw Black Clouds

Kdo zažil v devadesátých letech nástup CD-Romů a s tím spojených interaktivních filmů, musí na první pohled vidět, že I Saw Black Clouds smrdí. Spojení skutečných herců a videoher někdy může fungovat, tato hra ovšem rozhodně není tou vzácnou výjimkou.

6. Grand Theft Auto Remastered Trilogy (Switch)

GTA Remastered Trilogy

O nepovedeném portu kultovní trilogie už jsme psali mockrát, takže se nebudeme opakovat. Vězte jen, že jestli jsme PS5 verzi v recenzi označili jako nedodělanou a odfláklou, ta z Nintenda Switch je na tom ještě hůř.

5. Of Bird and Cage

Of Bird and Cage

Videohra jako metalový muzikál? Originální koncept, ovšem pro většinu běžných smrtelníků až příliš bizarní. I když na Of Bird and Cage spolupracovali zavedená jména jako Ron „Bumblefoot“ Thal (ex-Guns N’ Roses), Rob van der Loo (Epica) nebo Ruud Jolie (Within Temptation), výsledek propadl. Pokud je ovšem „symfonický metal“ náhodou vaší krevní skupinou, možná budete s přísnými hodnoceními nesouhlasit.

4. Taxi Chaos

Taxi Chaos

Když v roce 1999 Sega vydala arkádu Crazy Taxi, ve které v přísném časovém limitu rozvážíte šílení zákazníky po městě, byl to hit (viz naše recenze). Když o více než 20 let později vydalo neznámé studio Team6 prakticky totožný klon, je z toho už jen ostuda. Nejenže Taxi Chaos svého předchůdce nepokrytě vykrádá, ještě to navíc dělá špatně.

3. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Na vlkodlačí RPG jsme se dopředu moc těšili, o to více bolí, že to nakonec nevyšlo. Přesto s pozicí třetí nejhorší hry letošního roku nesouhlasíme. Podle nás jde o solidní béčkovou akci, kterou si lze s vypnutým mozkem klidně užít. Ničím nepřekvapí, ale ani neurazí (viz naše recenze).

2. Balan Wonderworld

Balan Wonderworld

Vývojáři Yuji Naka a Naoto Ohshima dali světu slavného modrého ježka Sonica, ovšem jejich letošní návrat do herního průmyslu dopadl katastrofálně. Hopsačka Balan Wonderworld sice vypadá graficky působivě, po herní stránce to byl ovšem totální průšvih. Hra propadla i komerčně, což nakonec vedlo k Nakově rezignaci ze Square Enix.

eFootball 2022

O nejhorší hře roku ovšem nemůžou být žádné spory, ostatně jde i o jednu z vůbec nejhůře hodnocených her v historii Steamu. Jakkoliv můžeme společnost Konami zatleskat za to, že se ve vydávání své fotbalové série Pro Evolution Soccer nebála prozkoumat nové vody, forma, s jakou vstoupila do světa free 2 play her, je ovšem katastrofální. Efootball v současnosti nemá prakticky žádný obsah a je tak technicky rozbitý, že si z něj utahuje celý hráčský svět. Nechceme už však dále kopat do ležícího, a tak vás raději odkážeme na náš starší článek.

Souhlasíte s výběrem, nebo by si podle vás účast v nelichotivém žebříčku zaslouží spíše někdo jiný?