Podívejte se ve skvělém videu, jak by vypadala hra Need for Speed naživo

Poslední díl série Need for Speed byl takový průšvih, že by asi pro všechny bylo nejlepší, kdyby nikdy nevznikl (viz naše recenze). Přesto má tato slavná závodní značka stále dostatek oddaných fanoušků, kteří na ni nedají dopustit. Jedním z těch největších je pak člověk, vystupující na internetu pod jménem Vlad Chekunov. Ten natočil krátké video o tom, jak by asi vypadalo Need for Speed ve skutečném světě.

Při natáčení použil skutečná auta, ke kterým dodělal grafický interface známý z videoher. V úvodu tak můžeme vidět listování v nabídce závodních speciálů, poté následuje vizuální tunning, obsahující například volbu disků kol nebo barvy karosérie, poté se „hráč“ dostává již přímo do závodu. Ten má přesně stejný průběh, jaký známe například z dílu Need for Speed z roku 2015 (naše recenze) – na startu vám všichni ujedou, ale pak stačí držet tlačítko pro plyn, v závěru zapnout nitro a vítězství je jistotou.

Každopádně díky profesionální produkci je toto video jedním z nejlepších fanouškovských výtvorů, jaké jsme v poslední době viděli. Rozhodně lepší než oficiální hollywoodská adaptace.