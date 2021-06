EA stahují z prodeje staré díly Need for Speed. Kupujte si nové, vzkazují

Vypínání serverů u starších her, které hraje celosvětově již jen hrstka hráčů, není v herním průmyslu nijak neobvyklý krok. I když náklady na jejich provoz jsou vzhledem k miliardám korun, které EA jen loni vydělala z prodeje fotbalových „kartiček“ do Fify, plivnutím v moři, je optimalizace nákladů zcela logický postup. Jenže vzít hráčům možnost si starší hry vůbec legálně zakoupit, je trochu nešťastný krok.



Díly Undercover a The Run jsou zábavné i pro jednoho hráče.

Ve hrách Need for Speed Carbon, Need for Speed Undercover, Need for Speed Shift, Need for Speed Shift 2: Unleashed a Need for Speed The Run sice byla online složka velice důležitá, nikoliv však nezbytná. Kdo by si však v budoucnu chtěl vyzkoušet alespoň příběhové kampaně, má smůlu a bude odkázaný na bazary nebo warez. Všechny tyto hry už zmizely z obchodu Origin, v obchodu Steam už lze v době psaní článku najít akorát Undercover. Kdo si tento díl chce ještě snadno pořídit, má zřejmě poslední možnost. Samozřejmě platí, že pokud máte hry zařazeny v knihovně, zůstanou vám k dispozici napořád.

„Doufáme, že se uvidíme u novějších dílů jako je Need for Speed Most Wanted (2012), Need for Speed Rivals, Need for Speed (2015), Need for Speed Payback, Need for Speed Heat a Need for Speed Hot Pursuit Remastered,“ zakončují Electronic Arts svůj redditový příspěvek, který mnoho fanoušků zklamal. Kromě toho, že někteří stále tyto díly hrají, jim vadí i to, že jim o odstranění z obchodů nikdo nedal vědět dříve, než bylo pozdě.