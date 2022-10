Nové Need for Speed sází na komiksovou stylizaci, vyjdou ještě letos

Kořeny závodní série Need for Speed sahají až do roku 1994 a celkem už vyšlo 24 dílů. A ještě letos přibude pětadvacátý, Electronic Arts totiž konečně prolomili mlčení a oficiálně potvrdili, že další díl ponese podtitul Unbound.

Čím se bude lišit od těch předchozích? Po zhlédnutí traileru můžeme s jistotou říct, že minimálně grafickou stylizaci. Zatímco samotná auta a trať působí poměrně realisticky, tak všechny postavy a doprovodné efekty jako kouř, odlétající prach nebo tření kovu o kov vypadají, jako by vypadly z komiksu. Vývojáři se evidentně inspirovali u hip hopových videí, ostatně o jeho hudební podkres se postaral rapper A$AP Rocky, který podle všeho bude mít ve hře i nějakou menší roli.

Jinak Unbound působí, jako by chtěl navázat na kultovní podsérii Underground, takže se můžete těšit na bohatý tunning a zběsilé projížďky nočním městem. Tím bude tentokrát fiktivní metropole Lakeshore a její okolí, podíváme se tedy i do přírody. Seznam aut je poměrně bohatý (viz odkaz), bohužel na škodovky se zase nedostalo. Snad příště.

Dobrou zprávou je, že si už hra s sebou neponese kouli u nohy v podobě podpory minulé generace konzolí, takže bychom se snad mohli dočkat výrazného grafického posunu. Jestli to tak dopadne, se dozvíte 2. prosince, pokud předobjednáte, tak dokonce ještě o pár dnů dříve.