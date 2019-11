Mody jsou důležitější, než si myslíte: nakoply prodeje hry o tisíc procent

Příchod digitálního obchodu Epic Store pořádně otřásl trhem s hrami na PC a vzbudil spoustu vášní. Oproti Steamu totiž nabízí v podstatě jen možnost hru koupit, nainstalovat a spustit. Jenže navzdory hlasitým stížnostem internetového davu to vypadá, že většině zákazníků základní funkce nakonec zcela stačí. Doplňkové služby, které Steam nabízí, totiž většinou nevyužívají a je jim proto úplně jedno, odkud si hru koupí.

Achievementy, diskuzní fóra nebo nákupní košík jsou sice fajn, ale dá se bez nich docela snadno obejít.

Nejzásadnější výhodou Steamu se tak ukázala být služba Workshop, která umožňuje jednoduchou správu a distribuci uživatelských modifikací.

Pro lidi, kteří se nespokojí jen s prostým dohráním dokonce a chtějí se v hrách trochu víc pošťourat, jde o zásadní funkcionalitu, která jim ušetří spoustu práce. A takových lidí je víc, než byste čekali. Důkazem tohoto tvrzení může být Tyler Glaiel, spoluautor obtížné plošinovky The End is Night. Ten na Twitteru prozradil, že od chvíle, co do ní implementovali podporu Workshopu, se prodává o tisíc procent lépe než před tím.

TEIN's *full-price* sales are up by around 1000% after adding steam workshop to it, even after the daily deal ran out.



if people are making mods for your game, I highly recommend putting workshop inhttps://t.co/T7B55RiojW