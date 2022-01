Lidé utratili 3,5 milionu za 14 digitálních obrázků ze starých her

Vypadá to, že unikátní sběratelské předměty digitální povahy, kterým se říká NFT (non-fungible token, česky nezaměnitelný token) budou letos tím nejžhavějším trendem vydavatelů videoher. A to navzdory faktu, že o ně sami hráči příliš nestojí, jak ukázala například nedávná kauza autorů chystané střílečky S.T.A.L.K.E.R. 2 (viz náš článek).

Jen tato mapa Drákulova hradu přišla kupujícího na půl milionu Kč.

Jenže dokud se najdou lidé, kteří za ryze virtuální umělecká díla hodlají utrácet spoustu peněz, budou jim je herní vydavatelství samozřejmě nabízet. A pořádně na nich vydělávat.

Zatímco třeba Ubisoft s podobným plánem zatím pohořel, japonská Konami, díky prodeji čtrnácti „obrázků“ vytvořenými ku pětatřicátemu výročí oblíbené herní značky Castlevania, totiž prakticky bezpracně utržila 162 000 dolarů, tedy bezmála 3,5 milionu Kč.

A co za tuto nemalou částku kupující dostali? Tak za první na rozdíl od vás, kteří se na okolní obrázky mohou jen tak dívat, oni k nim vlastní nezaměnitelný elektronický klíč a tak je teoreticky v budoucnu znovu prodat se ziskem. Navíc budou ještě jejich jména po deset měsíců zvěčněna na této pamětní internetové stránce.

Až čas ukáže, jestli šlo o chytrou investici anebo vyhození peněz.