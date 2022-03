Legendární herní značka se vrací, ovšem v té nejhorší myslitelné podobě

První Dungeon Siege vyšel v roce 2002 a šlo tehdy o vynikající alternativu k Diablu 2. Chrisi Robertsovi (kde je mu dnes konec?) se tehdy podařilo dobře známý koncept „klikání na příšerky“ vylepšit o 3D grafiku, epický příběh a také možnost ovládat celou partu hrdinů najednou (více viz naše dobová recenze). V průběhu dalších let se pak série rozrostla o čtyři další tituly, přičemž ten poslední dostaly na starost Obsidian Games, legendární studio zodpovědné třeba za kultovní Fallout: New Vegas nebo dva díly Pillars of Eternity.

Ten trapný moment, kdy dvacet let starý Dungeon Siege vypadá lépe než reklama na novou hru.

Jenže od té doby se po značce slehla zem a za těch víc než deset let už jsme na ni prakticky zapomněli. Když se tedy v nové tiskové zprávě vydavatelství Square Enix známé jméno objevilo, poskočilo nám srdíčko radostí. Se slovy jen ať to prosím není mobilní hra jsme se dali do čtení a…

Dobrá zpráva je, že se opravdu žádná mobilní hra Dungeon Siege nechystá. Ta špatná je, že se nechystá ani žádná jiná hra.

Uvadající značka bude místo toho použita k propagaci virtuálního světa The Sandbox, což není nic jiného než další z mnoha metasvětů, které se na nás v blízké budoucnosti chystají. Technologičtí vizionáři v těchto alternativních realitách, kam se budeme připojovat pomocí virtuálních helem, abychom v nich mohli simulovat činnosti, které můžeme dělat i ve skutečnosti, vidí obrovskou budoucnost. A kdo ví, třeba mají pravdu, to ovšem budou muset jejich správci pořádně zapracovat minimálně na jejich grafice. The Sandbox totiž vypadá jak Minecraft z Wishe a kromě hory slibů toho v současnosti moc nenabízí.

Dungeon Siege III je na poměry her od Obsidianů až příliš akční, ale za vyzkoušení rozhodně stojí.

„Spolupráce s Dungeon Siege se skládá ze dvou vzájemně se doplňujících částí. První z nich přinese na virtuální pozemky společnosti Square Enix nový modul s interaktivními RPG zážitky, které si hráči budou moci vychutnat a zároveň se naučit osvědčené postupy pro tvorbu vlastních dobrodružství,“ píše se v tiskové zprávě a přiznám se, že vlastně příliš nerozumím, co si pod tím představit. Zato druhé části rozumím bohužel až příliš jasně: půjde totiž o NFT tokeny s postavami ze hry.

O fenoménu NFT už jsme psali mnohokrát a ač nechceme vypadat jako konzervativní tmáři zuby nehty se bránící pokroku, nikdy to nebylo v pozitivním duchu. V současné podobě totiž nedávají NFT z herního hlediska žádný smysl a i když se občas nějaké podaří za poměrně veliké peníze (viz náš článek) prodat, jako hráči v nich nevidíme žádnou přidanou hodnotu.

A vzhledem ke stáří Dungeon Siege si troufáme tvrdit, že původní fanoušci fanoušci to mají stejně a že nějaké podobné experimenty budou raději ignorovat.

Vzhledem k tomu, jak ve Square Enix prošustrovali exkluzivní licenci na Avengers a nabili si s mimořádně špatně přijatou „live service“ rubačkou Babylon’s Fall, nás po tomto dalším obskurním oznámení trochu děsí směr, kterým se slavné vydavatelství vydává.