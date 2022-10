Miliony od fanoušků nestačily, deskovka Kingdom Come stejně nebude

Je dobře známé, že co se herních projektů týče, tak crowdfunding, nebo chcete-li komunitní financování, slouží v drtivé většině případů spíš jako testování trhu než jako způsob, jak kompletně zafinancovat vznikající projekt.

Pravidla a náplň už byly prakticky hotové, ale na výrobu vybrané peníze nestačily.

Například v případě českého historického RPG Kindom Come: Deliverance se během měsíce podařilo nastřádat 36 milionů korun, celkové náklady však prý dosáhly zhruba 750 milionů korun, tedy víc než dvacetinásobku (viz náš článek).

Jenže zatímco pro Dana Vávru a jeho studio Warhorse šlo tehdy o obrovský úspěch a významný argument pro následná vyjednávání s investory, tvůrci zamýšlené deskové adaptace této hry z české společnosti Boardcubator nemají kde dál brát.

Cílovou částku sto tisíc eur (zhruba dva a půl milionu korun) se jim na portálu Game Found sice podařilo vybrat již za hodinu a půl od spuštění a nakonec dosáhli až čtyřnásobku, ani to však nestačilo. Prý by potřebovali minimálně 37 milionů korun, a jelikož je za stávajících podmínek projekt nerealizovatelný, rovnou zavírají i celou společnost. Ta fungovala od roku 2015 a vydala dvě úspěšné hry – Project L a Space Race.

A proč že tedy potřebnou částku tak výrazně podstřelili a fanoušky lákali na nerealistický projekt? Jednoduše proto, že se to tak v crowdfundingu dělá. Když se projekt může pochlubit tím, že byl zafinancován během první hodiny a výsledná částka byla překročená desetinásobně, vypadá daleko důvěryhodněji, než když je financování nastaveno udržitelným způsobem.

Celá záležitost je o to smutnější, že deskovka Kingdom Come už byla v hodně pokročilé fázi vývoje a dokonce už existoval i hratelný prototyp. Teď to bohužel vypadá, že veškerá práce přijde vniveč. Jedinou pozitivní zprávou zůstává, že přispěvatelé o své peníze nepřijdou. Jelikož kampaň skončila předčasně, tak jim vlastně ani nikdy nebyly strženy.