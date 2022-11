Chystají se deskovky podle Heroes of Might & Magic III a The Last of Us

Deskové hry zažívají v posledních letech obrovský boom, díky crowdfundingovým kampaním jich vzniká daleko více, než vůbec stačíme pojmout. Snažíme se alespoň si udržovat povědomí o adaptacích videoherních značek, ale i v tomto podžánru už je celkem nabito. A to se v příštím roce dočkáme rovnou dvou dalších.

Představovat kultovní strategii Heroes of Might & Magic III je asi zbytečné, tuto legendu hrají mnozí dodnes. Ostatně co jim také zbývá, vydavatelství Ubisoft bohužel značku uložilo k ledu. Chystaná deskovka by tak mohla být alespoň malou náplastí, podle prvních informací to totiž vypadá, že svoji předlohu maximálně respektuje. Stejně jako v originálu budou hráči opečovávat svá města, vyrábět nové jednotky a poté prozkoumávat mapu a bojovat se protivníky. Zajímavostí je, že hru bude možné hrát i v sólo režimu. Tedy alespoň v případě, že vývojáři z polského studia Archon uspějí na Kickstarteru.

Boj o peníze už má deskovka The Last of Us: Escape the Dark úspěšně za sebou, podařilo se jí totiž vybrat téměř půl milionu dolarů (cca 12 milionů korun) a to do jejího konce zbývá stále přes 20 dnů. Oproti „Herousům“ bude tato adaptace daleko volnější až bych řekl minimalistická. Hráči budou mít za úkol provést své postavy náhodně vygenerovanou mapou do bezpečí, přičemž důraz bude kladen na sbírání surovin, ale i boj. Zajímavě vypadá vizuální stylizace, celá hra by měla totiž být atmosféricky černobílá. Bude to ale stačit? The Last of Us bylo vždy spíše o emocích, které asi házení kostkou a posunování pumprlíků po papíru nahradit nedokáže.

Pokud vše půjde správně, obě hry bychom si mohli zahrát někdy koncem příštího roku. Pokud ne, klidně to také může skončit ostudou, jako se to stalo vývojářům deskovky Kingdom Come, kteří navzdory úspěšné crowdfundingové kampani museli skončit (viz náš článek).