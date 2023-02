Kingdom Come: Deliverance konečně mluví česky, bohužel ale ne na konzolích

Představovat Kingdom Come: Deliverance je asi zbytečné, snad žádná recenze se u nás od jeho vydání nečetla tak dobře. Jenže bohužel i po pěti letech zůstává příběh kovářského učně Jindry nedokončený a očekávané pokračování nebylo ještě ani oficiálně oznámeno. Že se ho ale jednou skutečně dočkáme, naznačuje i fakt, že se k dnešnímu dni prodalo více než 5 milionů kopií hry, což je pro studio velikosti Warhorse obrovský úspěch.

Jeden z hlasů, které uslyšíte, patří i Janu Přeučilovi.

Pokud už se vám detaily příběhu vykouřily z hlavy, je ten nejlepší čas si vše oživit a hru si zahrát ještě jednou od začátku. K půlkulatému výročí totiž Kingdom Come dostal český dabing, po kterém fanoušci volali prakticky od vydání. Však se také na jeho výrobu sami složili (viz náš článek). Nemusíte se ale bát, že by šlo jen o nějaké nadšené ochotníky, dabing má profesionální kvality a zúčastnili se ho i zavedení herci jako Jan Přeučil, Artur Komňacký, Luboš Ondráček nebo Eliška Brumovská. Pro všechny majitele hry je formou automaticky stahovaného updatu zdarma, bohužel to ale platí jen pro PC verzi. Kvůli komplikovanějšímu systému digitální distribuce na konzolích se dabing do playstationů ani xboxů už přidat nedá.

Pokud pak náhodou nevíte roupy co dělat, můžete ještě vyzkoušet i nový dabing japonský, který v kombinaci s prostředím českého venkova přináší celkem neortodoxní zážitek.

Fanoušci hry se dále mohou těšit ještě na koncert herní hudby, který se uskuteční 16. 4. v O2 Univerzu.