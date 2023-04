Na deskovou adaptaci milionového hitu vybírají pomocí Kickstarteru

S více než 425 miliony prodaných kopií je Call of Duty jednou z nejúspěšnějších značek herního průmyslu. A není to jen o velikých „krabicových“ hrách, daří se i free 2 play odbočce Warzone, kapesní verzi pro mobilní telefony nebo doprovodnému merchandise (tedy až na postavičku oficíra Totenkopf Panzer division od Plan B Toys, která byla po protestech stažena z trhu). Je tak vlastně až s podivem, že se o deskové adaptaci začalo mluvit až teď.

Call of Duty může vypadat jako zvláštní téma pro počítačovou hru, ale už jsme tu měli i Dooma, tak co.

Postarat se o ni má společnost Arcane Wonders, která si však od Activision-Blizzard značku pouze „pronajímá,“ což má zajímavý dopad v tom, že se na její výrobu budou muset složit hráči dopředu. Tak se to ale u deskovek běžně dělá, vývojáři tím sondují, jak veliký zájem o hru asi bude a v kolika kusech ji tedy mají vlastně vyrobit. A také se pak samozřejmě touží pochlubit, jak rychle se jim cíle podařilo dosáhnout. Což ovšem samo o sobě nic neznamená, jak už ví například čeští Boardcubator, kterým na výrobu deskovky podle Kingdom Come: Deliverance nestačil ani čtyřnásobek požadované částky (viz náš článek).

Každopádně kickstartetrová kampaň na Call of Duty: The Board Game začne již brzy, do té do by se můžete alespoň „pokochat“ nicneříkajícím trailerem.