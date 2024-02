Nástupce Switche vyjde až příští rok v březnu, píšou v Japonsku

Ačkoliv Nintendo prozatím oficiálně nic neoznámilo, mnozí už brali jako hotovou věc, že koncem letošního roku vyjde nástupce Switche. Tedy více než sedm let po vydání původní konzole.

Jenže poměrně věrohodné zdroje, které se mohou pochlubit slušnou řádkou zářezů, během dubna zveřejnily informaci, že vydání Switche 2, jak o konzoli fanoušci i média referují, se posouvá až na rok 2025. S touto informací přichází i japonský zpravodajský web Nikkei, který říká, že Switch 2 vyjde až v březnu 2025, případně i později.

„Nintendo upřednostňuje zefektivnění úvodních prodejů nového stroje a dává vývojářům více času na vytvoření populárních titulů,“ píše Nikkei a naznačuje, že pokud bude potřeba, vydání se ještě posune. Stejně jako ostatní říká, že nástupce Switche bude hybridní konzole a zmiňuje i větší obrazovku.

Fanoušky tyto zvěsti příliš nepotěšily, nicméně z byznysového pohledu to dává smysl. Nintendo za loňský kalendářní rok prodalo víc Switchů (16,81 milionu) než v roce, kdy šly do prodeje (2017 – 14,87 milionu). Nintendo tak může pohodlně vydělávat na prodeji hardwaru a těžit z ohromné uživatelské základny, zatímco chystá silné launchové tituly na nástupce.

Do oficiálního oznámení berte veškeré informace s rezervou. Nintendo pracuje s více variantami a je možné, že pokud by se prodeje Switche náhle propadly, vydání nástupce uspíší. A naopak. Vydání nové konzole je každopádně vždy riziková záležitost a Nintendo si určitě nebude chtít zopakovat scénář, kdy po veleúspěšném Wii vydá komerční propadák Wii U.

Co vyjde letos na Switch

Co se letošních potvrzených her na Switch týče, aktuálně šel na pulty remake logické hry a hopsačky Mario vs. Donkey Kong. V březnu vyjde samostatné dobrodružství princezny Peach nazvané Princess Peach: Showtime!, během letoška se dočkáme remaku ceněného akčního RPG Paper Mario: The Thousand-Year Door a za pozornost stojí i prázdninový remaster duchařské akce Luigi’s Mansion 2.

Mario Vs. Donkey Kong (2024) Pentiment Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition (Switch) Star Wars: Battlefront Classic Collection

Další várku titulů oznámil nedávný partnerský Nintendo Direct, například Kingdom Come: Deliverance v březnu a adventurní klenot Pentiment (číst recenzi) už je venku.