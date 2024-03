Chystá se další celovečerní animák s Mariem, hry a Lego set Mario Kart

Zatímco filmoví kritici loňský snímek Super Mario Bros. ve filmu (číst recenzi na Bonuswebu) spíš strhali, fanoušci z něj byli nadšení, Nintendu vydělal balík peněz a zvedl zájem také o Maria a konzoli Switch. Bylo tak jen otázkou času, kdy dojde k odhalení dalšího filmu, a právě to se stalo na den Maria.

Jak vznikl den Maria? Březen se anglicky píše March, zkráceně Mar, a když napíšete Mar10, vypadá to jako Mario. Mar10 Day vznikl v hlavách fanoušků, Nintendo se k němu hlásí od roku 2016.

„Tady je Mijamoto. Pracujeme na novém animovaném filmu, který bude vycházet ze světa Super Mario Bros. Tento film by měl být uveden do kin 3. dubna 2026 v USA a na mnoha dalších trzích a v průběhu dubna v dalších teritoriích,“ napsal na X Šigeru Mijamoto, ikonický vývojář, producent a jeden z šéfů Nintenda.

Ačkoli na nějaké první detaily si ještě nějakou dobu počkáme, víme, že na animáku opět spolupracují Nintendo a Illumination.

Nintendo také oznámilo data vydání dvou očekávaný her. Remake ceněného RPG Paper Mario: The Thousand-Year Door z éry konzole GameCube vyjde 23. května na Switch a po vizuální stránce vypadá špičkově, ostatně koukněte se na nové obrázky.

Na duchařskou akci Luigi’s Mansion 2 HD, což je remaster Luigi’s Mansion: Dark Moon z roku 2013 na 3DS, se můžeme těšit 27. června.

Na své se brzy přijdou i fanoušci retra. Do předplatného Switch Online totiž 12. března zamíří Dr. Mario (Game Boy), Mario Tennis (Game Boy Color) a Mario Golf (Game Boy Color).

Podle očekávání došlo i na oznámení nových setů Lega v edici Super Mario, konkrétně byly představeny tyto kousky: The Bowser Express Train, King Boo’s Haunted Mansion a Battle with Roy at Peach’s Castle. Všechny vyjdou 1. srpna.

The Bowser Express Train King Boo's Haunted Mansion Battle with Roy at Peach's Castle

Dozvěděli jsme se ještě, že na příští rok se chystá Lego set z populární závodní série Mario Kart, prozatím bez dalších detailů či vizualizace. Pro kontext, prodeje Mario Kart 8 Deluxe na Switch se letos přehouply přes 60 milionů prodaných kopií. Spekuluje se, že nástupce Switche vyjde až příští rok v březnu. Další díl Mario Kart je tak jasným kandidátem na launchovou hru. Začíná to do sebe zapadat, nebo ne?