Mobilní Just Cause byl po několika odkladech zrušen. Žádná škoda

První dva díly akční série Just Cause byly vcelku povedené střílečky v otevřeném světě, následně však této sérii ujel vlak. Přesto se vývojáři pokusili na jejich úspěch navázat ještě dvakrát, ale marně, pohořeli u recenzentů i hráčů a čtvrtý díl si na sebe ani nedokázal vydělat.

Vydavatelství Square Enix však z nějakého divného důvodu značce stále věřilo a tak ji chtělo oživit alespoň mobilní verzí. Nemělo jít přitom o nějaké laciné béčko, hra byla oznámena během prestižní akce Summer Game Festival a minimálně, co se grafiky týče, vypadal skvěle.

Jenže… původně oznámené datum vydání na rok 2021 uteklo a po hře nebylo ani památky. V Singapuru sice dostali alespoň přístup do testovací betaverze, zbytek světa měl smůlu. Když teď proto Square Enix oznámil, že se celý projekt ruší, nikoho to vlastně nepřekvapilo. A troufám si říct, že to nikomu vlastně nevadí. Podivný směr kterým se toto kdysi oblíbené vydavatelství vydalo (viz náš článek) se fanouškům moc nelíbí a bez další multiplayerové free 2 play střílečky se celkem snadno obejdeme.