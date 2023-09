Game Pass je destruktivní a má málo předplatitelů, řekl šéf PlayStationu

Díky leaku, za který si Microsoft s největší pravděpodobností může sám, jsme se dozvěděli o refreshi stávajících konzolí Xbox plánovaném na příští rok i úvahách o nové generaci. Víme už také, kolik Microsoft odhaduje, že by musel zaplatit za umístění her do předplatného Game Pass hned v den jejich vydání. Z leaku dále vyplynulo (via Reddit), jak v roce 2022 uvažoval o konkurenci a vlastním byznysu šéf PlayStationu Jim Ryan.

Jim Ryan není fanoušek předplatného Game Pass.

Zatímco Microsoft vidí v Game Passu příležitost, jak se prosadit na trhu, který ovládají Sony a Nintendo, podle Ryana předplatné Microsoftu škodí celému odvětví. Zároveň očekával, že Microsoft naláká víc předplatitelů. Na dotaz, zda se Microsoft v případě Game Passu musí vydat cestou záruky minimálních garantovaných příjmů, nebo koupit další aktiva jako vydavatelství Activision Blizzard, odpověděl následovně:

„S velkou mírou jistoty mohu říci, že Microsoft vyzkoušel první cestu a vůbec to nefungovalo. To je přimělo k velké akvizici. Mluvil jsem se všemi vydavateli a ti jednoznačně nemají Game Pass rádi, protože ničí hodnotu nejen na úrovni jednotlivých titulů, ale také na úrovni celého odvětví.“

„Poslední počet předplatitelů, který Microsoft oznámil v lednu, byl 25 milionů. Každý na to má jistě svůj vlastní názor, ale já osobně jsem očekával větší číslo vzhledem k tomu, kolik peněz utratili. My máme téměř 50 milionů předplatitelů služby PlayStation Plus. Věříme, že máme skutečně smysluplnou předplatitelskou službu.“

Ačkoliv Sony kutí 12 live service her, hry jako Spider-Man 2 mají zůstat základem byznysu.

Co se vlastního byznysu týče, Sony v roce 2022 uvedlo, že do dubna 2026 chystá deset live service her s cílem zdvojnásobit příjmy u vlastní produkce. Později se tento počet zvedl na dvanáct. Podle Ryana si téměř každá AAA značka PlayStationu postupem času najde cestu mezi live service. Zároveň nečeká, že každá z těch plánovaných her bude hit.

„Bylo by od nás naivní předpokládat, že všech deset her bude mít obrovský úspěch, takže to není nutná podmínka pro to, abychom zdvojnásobili příjmy z first party her. To rozhodně nepředpokládáme. A nezapomeňte, že při tom budeme i nadále vydávat hry, které nám v průběhu let tak dobře sloužily. Tyto hry, graficky krásné a příběhově bohaté, budou i nadále základem našeho vydavatelského first party byznysu.“

