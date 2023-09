PREVIEW: Spider-Man 2 je na novinky skoupý, hraje se ale zase parádně

Konečně! Konečně se můžu podělit o své dojmy z nového Spider-Mana, které už v sobě dusím víc než týden. Kvůli přísnému embargu jsme totiž museli naši návštěvu informacemi nabité londýnské předváděčky držet dosud v tajnosti, až teď se z intenzivního zážitku můžu vypovídat.

Už jen samotný pohyb skrz detailně vymodelovaný New York je silný zážitek.

Ze zhruba hodinu a půl dlouhé ukázky, kterou jsme si na místě mohli vyzkoušet, samozřejmě nelze dělat závěry, už teď ale mohu s klidným svědomím tvrdit, že komu se ještě Spider-Man nepřejedl z vynikajícího prvního dílu (naše recenze) a následného přídavku Miles Morales (naše recenze), bude mu určitě chutnat i další chod. Nechybí tu totiž nic, co se líbilo už minule, především tedy naprosto skvělý pohyb skrz město pomocí vystřelování pavučin.

Ve hře je sice možnost „teleportace“ do různých částí mapy, samotný pohyb je ale tak zábavný, že byste se tím jen ochudili. Novinkou je, že Spider-Man dostal do vínku i létající oblek, takže si houpání na pavučinách může zpestřit i plachtěním, což výrazně zvyšuje jeho už tak bohaté manévrovací schopnosti.

Při pohybu městem kromě kochání se skvělou grafikou navíc můžete narazit na některý z mnoha vedlejších úkolů, v nichž lze utopit spoustu času. Budete ochraňovat přepadené chodce, chytat zločince ujíždějící v autech, asistovat policii při zátahu na lupiče a dělat spoustu dalších bohulibých činností, které patří k dennímu chlebu maskovaného superhrdiny.

Mapa hry se pořádně rozrostla, kromě obligátního Manhattanu přibyly i čtvrtě Queens a Brooklyn a především řeka East River, která se stane dějištěm epické honičky s Lizardem viděné v posledním traileru.

Spider-Man 2 je teprve třetí exkluzivitou PlayStationu 5, což je skoro tři roky od uvedení konzole na trh trochu smutné, ale snad už teď bude lépe. Vyšší výkon samozřejmě vývojářům umožnil rozhýbat větší grafickou parádu než minule, ale nejde o nijak přelomový posun.

Tentokrát si zahrajeme rovnou za dva Spider-Many.

On už původní Spider-Man byl graficky nádherná hra, takže se teď vývojáři mohli zaměřit spíš na menší detaily, které ovšem mají na výslednou podobu obrovský dopad. Nejvíc mě dostalo pořádné zahuštění dopravy, New York teď konečně působí jako tepající světová metropole a ne jako ospalé pohraniční městečko v době oběda. Během pohybu po městě nebudete mít příliš času ke kochání se, ale v pomalejších pasážích jistě oceníte parádní mimiku a realisticky vypadající nasvětlení každé scény. Fantasticky pak působí v reálném čase počítaný průlet kamery městem v momentech přepínání mezi hlavními hrdiny.

Výrazně přibylo aut v ulicích, město tak konečně připomíná živoucí metropoli.

Ano, tentokrát dostaneme možnost hrát jak za Petera Parkera, tak i za jeho pomocníka Milese Moralese. I když na první pohled vypadají ve svých kostýmech hodně podobně (a vzhledem k tomu, že si zde můžete opět odemykat různé kosmetické doplňky, tak i zaměnitelně). Mají však každý jinou sadu pohybů a hraje se za ně trochu jinak. Tedy houpání se na pavučinách je za oba stejné, ale v soubojích mohou oba využívat odlišnou paletu superschopností. Jejich skladbu si můžete dokonce volit z větší nabídky a pak dále vylepšovat.

Největším vylepšením prošel asi soubojový systém. Ten už tak není jen o nekonečném mačkání kolečka (úskok), ale některé útoky musíte navíc aktivně blokovat v ten správný okamžik. Nebojte se, není z toho zrovna soulsovka, ale co se týče obtížnosti, vydatně přituhlo. To je dané i mírnou úpravou léčení, které lze používat až po naplnění kombo ukazatele, nikoliv průběžně, jak tomu bylo dřív. I když jsem oba předchozí díly dohrál na nejvyšší obtížnost a platinovou trofej, během ukázky jsem několikrát zemřel, což není na podobných novinářských akcích úplně obvyklé. Možná je to ale tím, že mi nový druh obrany musí přejít do krve, ostatně celá ukázka pocházela už z pokročilejší fáze hry.

Ve hře na vás čeká pestrá paleta záporáků.

Proti Spider-Manovi stojí několik superpadouchů najednou, na vlastní oči jsem viděl lovce Kravena a zmutovaného doktora Curtise Connorse aka Lizarda, který se už objevil ve snímku Amazing Spider-Man z roku 2012. Právě honička s ním byla vyvrcholením celé ukázky a její rozmáchlost si v ničem nezadá s hollywoodskou trikovou produkcí. Nejprve jsme se na dvě fáze utkali v podzemní aréně v klasickém boss-fightu jeden na jednoho, poté následovala honička na řece, kdy mimo jiné Spider-Man přichycený k ještěrovi za pavučinu brázdil vodní hladinu, jako by jel na vodních lyžích, a vše vyvrcholilo monumentální přestřelkou v centru města.

Věřte, že ve chvílích, kdy se na obrazovce odehrávají takové vizuální orgie, mi bylo úplně ukradené, že už jsem vlastně skoro stejnou hru už dvakrát hrál. Tohle je prostě ráj pro milovníky pokleslé zábavy.

Ze Spider-Mana 2 nejspíš nebude hra roku, jako se to u nás loni povedlo God of War: Ragnarok, ani nám nenabídne příliš podnětných myšlenek k přemýšlení, ale bože, takhle má vypadat správná komiksová hra. Už se nemůžu dočkat 20. října, kdy hra vychází jako exkluzivita konzole PlayStation 5. I s českými titulky.