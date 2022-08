Stáhněte si zdarma povedený český kyberpunk Dex, zbývá už jen pár hodin

Tentokrát to vezmeme rychle, protože do konce akce již zbývá jen pár hodin. A i když si o české hře Dex, která vznikla i díky komunitnímu financování z Kickstarteru, myslím své (viz starší článek), byla by škoda ji nevyužít.

Graficky vypadá Dex skvěle i po sedmi letech od vydání.

„Dex se prezentuje jako hra na hrdiny, ale ve skutečnosti je to spíš kombinace několika odlehčeněji pojatých žánrů. Je to trochu skákačka, trochu střílečka a samozřejmě trochu hra na hrdiny. V této hře není nic velkolepého ani revolučního. Otevřený herní svět je poměrně malý, možnosti vývoje postav nejsou nijak košaté, natož komplikované, herní principy jsou pochopitelné na první dobrou, soubojový systém je zcela základní a grafika váš počítač rozhodně nijak nepřehřeje. A právě proto to všechno drží tak pěkně pohromadě,“ napsal v roce 2015 v naší recenzi Michal a platí to dodnes.

Díky retro pixel artovému zpracování grafika hry nezestárla, byť samozřejmě skvělý Cyberpunk 2077 v tomto žánru „trochu“ posunul hladinu kvality jinam.

Hru si můžete zdarma přidat do knihovny na tomto odkazu, potom vám zůstane v knihovně napořád. Jen pozor, máte na to čas jen do 15:00.