ANKETA: Kdy jste naposledy přispěli v crowdfundingové kampani?

Martin Kaller – Bylo tomu vlastně docela nedávno, když jsem podpořil český projekt – deskovku Euthia: Torment of Resurrection (Diablo v deskové podobě? Euthia je další český klenot). V kampani jsem přitom utratil naprosto nehorázné peníze, ani se tady raději nebudu rozepisovat, o jakou částku že se jedná. Nicméně až dorazí skutečná energetická krize a přijde zima do našich domovů, bude mne hřát pomyšlení, že jsem s Euthií dobře udělal. Jedním dechem však musím říct, že s dramaticky narůstajícími náklady (jako je poštovné) a způsobu, jakým se ke crowdfundingu většina firem už mnoho roků staví, ztrácí tento obchodní model na původní přitažlivosti a jedinečnosti.

Euthia: Torment of Resurrection Hard West

Petr Zelený – Do crowdfundingové kampaně jsem přispěl jen jedinkrát a už je to hezkých pár let. Tehdy mě zaujal připravovaný Hard West, především v té době neokoukaným spojením westernu s mystikou. Ale musím přiznat, že hra mě nakonec nezaujala, odložil jsem ji tak po hodině a už se k ní nikdy nevrátil. Ale nejspíš teď dám šanci dvojce, podle ohlasů to je docela zábavná variace na XCOM. Od té doby mě každopádně žádný projekt už nedokázal zaujmout natolik, abych si ho „předplatil“.

Honza Srp – Tak to vím náhodou úplně přesně, protože jsem to udělal pouze jednou. A už to nikdy neudělám. Český kyberpunk Dex na obrázcích vypadal super, ale výsledek mě od podobného riskování odradil. Autoři sice dodali vše, co slibovali, ale tím to tak asi skončilo. Kvůli naprosto perverznímu soubojovému systému se to nedalo hrát, a tak jsem v podstatě své peníze spláchl do kanálu.

Dex

Postupem času jsem si navíc uvědomil, že samotná myšlenka Kickstarteru je mi proti srsti. Chci, aby mě autoři překvapovali a snažili se nabízet něco nového, nikoli jen aby oživovali nostalgické vzpomínky na dobu, kdy jsem byl úplně jiným člověkem. Táhne mi na čtyřicet, ale to ještě není důvod, abych vymetal oldies party. Ano, vyrůstal jsem na hrách na Infinity Enginu, dnešní Pillars of Eternity nebo Torment ovšem nic zajímavého nenabízejí, jde o dávno překonaný koncept, oživlé muzejní exponáty. Kickstarter jsem „hejtoval“ už v době jeho největší slávy, dnes tuto platformu považuji, minimálně co se počítačových her týče, za bezvýznamnou.

Ondřej Zach – Naposledy to byl nepravidelně vydávaný papírový časopis věnovaný výhradně Nintendu, a to čistě z nostalgie, reálnou informační hodnotu v dnešní době samozřejmě nemá. Před lety jsem pár her podpořil, celkem spokojený jsem byl například s adventurami Thimbleweed Park od Rona Gilberta a Broken Sword 5 od Charlese Cecila. A naopak, jeden z mých největších projezdů byla česká hra Továrna Budoucna na Startovači, která nevyšla, přičemž tvůrci z Fun 2 Robots, Vladimír Geršl a Lukáš Labaj, se ani neobtěžovali situaci vysvětlit a vrátit peníze.

Broken Sword 5 (PC) Thimbleweed Park (PC)

Ondřej Martinů – Přiznám se, že zatím jsem se crowdfundingu vyhýbal. V minulosti se našlo pár projektů, které se mi zamlouvaly, ovšem nedařilo se mi nikdy se rozhoupat k nákupu. Chystám se to napravit aspoň v budoucnu, až se budou vybírat příspěvky zájemců na nový set karetní hry Keyforge. Té i přes komerční neúspěch dosavadních setů celkem fandím a pokusím se jim dát ještě další šanci.