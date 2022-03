Kupte si tisíc zajímavých her za pár korun a ještě pomůžete Ukrajině

Na podporu ukrajinské nezávislosti se celosvětově vzedmula vlna solidarity a svojí troškou do mlýna přispívají i hráči počítačových her. Kromě zasílání přímé finanční podpory mohou nakupovat i speciální herní balíčky, jejichž výtěžek poputuje potřebným.

O většině z her jste nejspíše nikdy neslyšeli, budete tak muset objevovat a experimentovat.

Obchod s nezávislými hrami Itch.io ovšem bez debaty všechny trumfl, když nabízí téměř polovinu svého portfolia za směšných 10 dolarů (cca 250 Kč). Jde přitom o charitativní akci, takže pokud máte samaritánské pudy, můžete samozřejmě přispět daleko víc. A lidé je evidentně mají, už za první den akce se podařilo vybrat 2 miliony dolarů, a při tomto tempu určitě nebude cílová částka 4 milionů dolarů větším problémem.

Kromě dobrého pocitu vám bude i přístup k téměř tisíci hrám nejrůznějších podob. Dlužno poznamenat, že Itch.io (adresa) nenabízí produkci klasických velikých společností, je to spíše prostor pro nezávislé tvůrce.

Jednou z nejznámějších her v balíčku je originální střílečka Superhot.

To ovšem neznamená, že byste v nabídce nenašli známá jména. Je tam například vynikající Superhot (naše recenze), „ptačí Tony Hawk“ Skatebird, originální logická hra Baba is You, zvířecí noir detektivka Backbone nebo třeba česká edukativní videohra Attentat 1942 (naše recenze). A pak také samozřejmě bizarní úlety, které lákají už jen svým názvem – Thirsty Sword Lesbians, (that really) Boils My Piss nebo třeba The Democratic Socialism Simulator.

Ne, netvrdíme tady, že každá z těchto her si zaslouží vaší pozornost, ale jejich objevování vás možná vrátí do časů, kdy jste s kamarády sdíleli nepopsaná média a pak na vlastní kůži zjišťovali, co vlastně skrývají za poklady.