Smolné načasování, hry o válce se odkládají kvůli konfliktu na Ukrajině

Hrát si s vojáčky je odedávna oblíbenou kratochvílí a to ne nutně jen dětskou. Začíná to plastovými figurkami, pokračuje stavěním modelů bojové techniky a i v dospělosti se najdou mnozí, kdo pobíhají po lese a střílí po sobě atrapami skutečných bambitek. Tou aktuálně nejpopulárnější formou, jak si „hrát na násilí“ jsou bezpochyby počítačové hry, mezi nimiž ty válečné patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější.

Čeští tvůrci kamionových simulátorů z SCS už měly datadisk Heart of Russia prakticky hotový, jeho vydání ale odkládají.

Jenže i když dnešní tituly díky moderní počítačové grafice vypadají až děsivě realisticky, každý rozumný člověk ví, že se skutečností nemají vůbec nic společného. Zatímco bez mála třítýdenní válka se na celosvětové oblibě stříleček výrazně nepodepsala (alespoň co tedy mohu usuzovat z neoficiálních údajů na Steam Charts), herním vydavatelstvím notně narušila obchodní plány a tak bylo na neurčito odloženo hned několik zajímavých projektů.

U těch vyvíjených na území Ukrajiny je to samozřejmě zjevné, ve chvílích kdy jde lidem o holé přežití, nemá nikdo na výrobu her ani pomyšlení, notabene když tam panuje všeobecná branná povinnost. O tom, že aktuálně pozastavují vývoj, dali vědět například autoři her STALKER 2 a Survarium.

V Little Orpheus je hrdinou sovětský kosmonaut Ivan Ivanovič, pátrající na Uralu po atomové bombě.

Odklady se ovšem dotkly i několika titulů vyvíjených daleko od probíhajícího konfliktu. A to i takových, které už jsou prakticky hotové a jediné, co zbývá, je poslat je do obchodů. Na některá témata dnes jednoduše není správná doba a případná reklamní kampaň by vypadala až nemístně cynicky. Smůlu má například slavné studio The Chinese Room, proslavené tituly jako Dear Esther nebo Everybody’s Gone to the Rapture, jejichž novinka Little Orpheus byla odložena na neurčito jen několik hodin před plánovaným vydáním. Jejím hrdinou je totiž sovětský kosmonaut Ivan Ivanovič, pátrající na Uralu po atomové bombě.

Radost z Putinova válečného běsnění určitě nemají ani čeští SCS Software, tvůrci mírumilovných kamionových simulátorů, kteří poslední měsíce pilně pracovali na novém přídavku nazvaném Heart of Russia (Ruské srdce). Namísto silnic vedoucích až do Moskvy však vydali jen malý kosmetický balíček, jehož výtěžek jde na podporu Ukrajině.

Ve srovnání se skutečnou válkou vypadají Advance Wars až nemístně.

Kvůli válce mění plány dokonce i Nintendo, které je jinak proslavené svými nekonečně barevnými a optimistickými hrami, úzkostlivě se vyhýbající jakékoliv spojitostí se skutečným světem. Jejich chystaný remake tahových strategií Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp na první pohled vypadá až infantilně, přesto bylo jeho dubnové vydání posunuto na neurčito. Hlavním úkolem hry je totiž podle propagačních materiálů „ničení nepřátelských jednotek a dobývání měst“ v okupační válce, což bez ohledu na to, že všechny použité jednotky vypadají jako nafukovací, značně komplikuje naplánovanou reklamní kampaň.

Nintendo of Europe @NintendoEurope In light of recent world events, we have made the decision to delay Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, which was originally scheduled to release on Nintendo Switch on 08/04. Please stay tuned for updates on a new release date. oblíbit odpovědět

Otázkou je, o jak veliká zdržení v těchto případech nakonec půjde a jestli tvůrci nebudou donuceni již hotový obsah ještě nějak upravovat. Nebylo by to poprvé, co by k podobným krokům došlo.. Po teroristickém útoku na americká „Dvojčata“ byly v roce 2001 zpožděny hry jako Grand Theft Auto 3, Spider-Man, nebo Mobile Suit Gundam. Propeller Arena, ve které spolu bojují letadélka nad městy, pak byla dokonce raději úplně zrušena, přestože tehdy do jejího vydání zbývalo už jen pouhý týden.