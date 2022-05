Chystají se dětské hry podle Star Treku, Tlapkové Patroly i My Little Pony

S videohrami pro dětské publikum je to vždy složité, více než kvalita a zábavnost je totiž často zajímá momentální popularita použité licence. Vydavatelství Outright Game se snaží nabídnout vše, což se jim občas podaří (například loňská videohra s prasátkem Peppinou), občas ale také ne (viz poslední hra s Tlapkovou patrolou). A stejně tak to bude nejspíše i do budoucnosti, jak nám ukázala krátká prezentace jejich chystaného portfolia.

DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms se budou opírat o licenci seriálu Dragons, který zase vychází z filmové série Jak vycvičit draka. Na první pohled jde o jednoduchou arkádu, ve které se s některým z několika titulních draků pouštíte do soubojů s nepřáteli. Hra má dokonce RPG prvky, takže si své dráčky můžete vylepšovat v mnoha směrech, na druhou stranu díky tomu je hra doporučená až od deseti let a neobsahuje multiplayer.

DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms

Mnohem zajímavěji vypadá Star Trek Prodigy: Supernova postavený na animované verzi kultovního seriálu (který se u nás zatím ani nevysílá). Se známými postavami (nadabovanými původními herci) budete v této akční adventuře prozkoumávat cizí planety, bojovat i řešit hádanky, což vypadá díky možnosti kooperace dvou hráčů poměrně zábavně.

Star Trek Prodigy: Supernova

Opravdovým rodinným hitem by se pak mohla stát závodní hra PAW Patrol: Grand Prix, což není nic jiného než pokus o kopii legendárních Mario Karts s pejsky z Tlapkové patroly. Originální to není, zábavné nejspíš ano, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že hru mohou hrát až čtyři hráči na jedné obrazovce.

PAW Patrol: Grand Prix

Všechny zmíněné hry vyjdou až po letních prázdninách, už na konci května se ovšem dočkáme hry My Little Pony: A Maretime Bay Adventure, což je první oficiální herní zpracování „restartovaného“ světa populárních poníků. Kromě obligátního skákání přes překážky se vaše ratolesti mohou těšit na spoustu miniher a kosmetické vylepšování poníků, což se naštěstí obejde bez jakýchkoliv mikrotransakcí. Příští rok by pak měla vyjít ještě hra podle komiksové série Justice League, což mi tedy moc jako dětské téma nepřijde, ale nechme se překvapit.

Celá produkce Outright Games vychází na PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One a Xbox X/S.