Prasátko Peppa dostane videohru. Chro! Chro! Hihihi!

Je vlastně překvapivé, že k tomu dochází až teď, prasátko Peppa totiž baví děti (a deptá nervy jejich rodičů) už od roku 2004. My Friend Peppa Pig nemá být žádná budgetová rychlokvaška, ale plnohodnotná hra, která vyjde kromě PC i na všechny aktuální konzole včetně Nintenda Switch. Tomu odpovídá i cena předběžně stanovená zhruba na 800 Kč.

Za ty peníze dostane vaše dítě možnost vyrobit si vlastní postavičku, která se stane součástí Peppiny kohorty. Společně se pak budou moci účastnit široké plejády miniher v dobře známých prostředích. A samozřejmě se i válet smíchy po podlaze, což je ústřední pointou každého z dílů. Přesné datum vydání ještě není známo, ale mělo by to být ještě do konce letošního roku. To nám dává jistou šanci, že do té doby stihnou naši potomci z této extrémně otravné podívané vyrůst.