Valve na to kašle, tak se o přídavek k Half-Life Alyx postarají fanoušci

Zatím vše, co společnost Valve pod značkou Half-Life vydala, skončilo fenomenálním úspěchem. Problém je, že toho bylo za těch více než 20 let od prvního dílu strašně málo. Poté, co si už i ti nejoptimističtější fanoušci připustili, že je tato značka definitivně mrtvá, vyšel před dvěma lety nečekaně nový díl, který dobře známý koncept posunul na novou úroveň (viz naše recenze).

Kdo ovšem čekal, že první „pořádná“ hra pro virtuální realitu pořádně rozhýbe ledy, byl by na omylu a společnost založená legendárním Gabem Newellem zase napnula svojí pozornost jiným směrem, tentokrát k přenosné herní konzoli Steam Deck. Naštěstí tu máme věrnou komunitu, která se pustila do toho, do čemu se Valve evidentně nechce a na skvělou Alyx přímo naváže zhruba pětihodinovým přídavkem.

Přijde vám zvláštní, psát v nejnabitější sezoně, kdy oznámení střídá oznámení o „pouhé“ fanouškovské modifikaci? Inu, nechte se mýlit, co se týče produkčních hodnot snese Leviathan srovnání s originálem, o jeho významu pak budiž dostatečným důkazem to, že se jeho představení stalo závěrečnou třešničkou na dortu letošní konference PC Gaming Show.

Autoři slibují, že výsledek bude hotový do konce roku, stejně jako původní hra ovšem bude vyžadovat přilbu pro virtuální realitu.