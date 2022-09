Valve slibuje hory doly. Studio údajně připravuje „mnoho nových her“

Už dlouho je poměrně obtížné vyznat se v tom, co má Valve v plánu. Legendární herní studio se totiž vymyká běžným normám a namísto her se spíš soustředí na populární digitální distribuci přes Steam a také herní hardware (Valve Index, Steam Deck). V posledních letech se sice Valve trochu polepšilo aspoň díky novému dílu série Half-Life ve virtuální realitě či několika krátkým hříčkám pro zmíněný herní hardware, ovšem jinak je dál hodně nečitelné, co se chystaných projektů týče.

Nyní se ovšem nechal Greg Coomer, jeden z hlavních designérů ve Valve, slyšet, že studio rozhodně nespí na vavřínech. Vyzpovídal ho japonský server Famitsu a v rozhovoru zaznělo, že Valve se stále důkladně zaměřuje na vývoj her a v současnosti má ve fázi vývoje „mnoho nových her“. Coomer zároveň potvrdil, že na nových hrách pracuje poměrně vysoké procento zaměstnanců studia.

Half-LIfe: Alyx Half-LIfe: Alyx Steam Deck Steam Deck nahoře, dole Switch OLED

Příznivci her ze světa Half-Lifu mohou zpozornět, jelikož Coomer jmenoval i tuto sérii. Přiznal, že Valve má rozhodně zájem na dalším prozkoumávání tohoto fiktivního světa. To tedy potvrzuje dosavadní spekulace, které zmiňují hned několik projektů týkajících se této série, jmenovitě třeba asymetrický multiplayer a také další hru pro virtuální realitu.

Právě ohledně pokračování Half-Life Alyx Coomer přiznal, že vývoj této hry pro něj byla zábava a studio by se k ní rádo vrátilo a vyprávělo další příběhy. Připomínáme, že Half-Life Alyx je prequel k Half-Lifu 2, ve kterém se místo Gordona Freemana ujmete role Alyx Vance. Hra je dostupná pouze pro virtuální realitu, byť se v současnosti už neoficiálně pracuje na plných konverzích i do klasické podoby.

Na závěr rozhovoru se Coomer přiznal, že by si přál vyrobit ještě další hru ze série Portal. Ta má doposud dva díly, poslední vyšel už před jedenácti lety. Portalu se aspoň okrajově dotýkají krátké hry, které Valve vydal v posledních několika letech, jmenovitě Aperture Hand Lab (pro Valve Index) a také Aperture Desk Job (pro Steam Deck).

Na místě je však vzhledem k dosavadnímu směřování firmy spíš skepse. Rozhodně bychom nečekali, že nás do pár let Valve zasype novými hrami. Spíš jde o takové potvrzení toho, že studio nad hrami ještě nezlomilo hůl a možná se nějaké další v budoucnu zase dočkáme. Konkrétní informace však studio neustále a poměrně zdařile mlží.

Na závěr se sluší připomenout, že pokud se chcete do světa Half-Lifu vrátit o něco dřív, už 16. září se chystá komunita vydat poměrně zajímavou modifikaci, která předělá druhý díl kompletně do virtuální reality. My si ji rozhodně nenecháme uniknout.