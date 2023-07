Hacker zodpovědný za únik GTA 6 je psychicky nezpůsobilý stanout před soudem

Arion Kurtaj je zodpovědný za patrně vůbec největší únik informací ve videoherním průmyslu. Dostal se totiž ke zdrojovému kódu chystaného pokračování milionové značky Grand Theft Auto a poté na internetu zveřejnil složku s celkem 90 videoklipy z pracovní verze hry. Díky němu tak už víme, že v šestém díle budeme moci hrát za mužskou i ženskou postavu, nebo že se děj bude odehrávat v moderní verzi města Vice City, známého z předešlých dílů série (více viz náš článek).

Únik společnosti Rockstar nadělal pořádné vrásky, pachatele se však rychle podařilo vypátrat. Londýnská policie zadržela tehdy teprve sedmnáctiletého mladíka, člena hackerské skupiny Lapsus$. Arion Kurtaj toho přitom měl mít na svědomí více, kromě Rockstaru se pokoušel vydírat i společnosti Uber nebo nVidia.

Podle expertní komise psychologů ovšem jeho duševní stav neumožňuje, aby byl souzen. Porota tak nyní bude zkoumat pouze to, jestli je za krádež zodpovědný nebo ne, nikoliv však o jeho vině. Samozřejmě to však neznamená, že by v případě prokázání viny vyvázl zcela bez trestu, britské právo s podobnými situacemi počítá.