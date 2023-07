Nenáviděná protipirátská ochrana Denuvo touží po zlepšení své reputace

Protipirátské ochrany už tak nějak z principu nejsou u hráčů příliš oblíbené. Nepoctiví uživatelé je většinou zvládnou rychle obejít, poctivým zákazníkům pak žádnou přidanou hodnotu nenabízí. Naopak, v některých případech jim situaci ještě výrazně komplikuje, ať už vyžadováním trvalého připojení k internetu, přítomností originálního datového média v mechanice nebo třeba zvýšenými nároky na hardware.

Hráči Denuvo nenávidí, například jeho přidání do jinak výtečného Doomu Eternal skončila review bombingem.

Nejhorší reputaci v tomto ohledu má ochrana Denuvo. Před pár lety se tvrdilo, že znamená konec pirátského hraní jako takového (viz náš dobový článek), od té doby ovšem její spolehlivost propadá a veliké herní společnosti se od ní odvrací (viz náš článek). Společnost Irdeto, která za jejím provozem stojí, se proto nyní rozhodla zvýšit její reputaci a ukázat, že podobné zkazky jsou již dávno minulostí.

„Ať už tomu lidé chtějí věřit, nebo ne, také jsme hráči, milujeme hry a jsme šťastní, že můžeme být jejich součástí,“ řekl magazínu Ars Technica šéf společnosti Steeve Huin. O výhodách provozované technologie chce přesvědčit hráče tím, že vybraná nezávislá média nechá otestovat hry s a bez implementované ochrany Denuvo a tak jasně prokázat, že k žádným výrazným zpomalením nedochází.

Z Life is Strange: True Colors byla kontroverzní protipirátská ochrana odstraněna po třech dnech od uvedení do prodeje.

V minulosti prezentované důkazy o opaku (viz například náš článek) jsou prý způsobené převážně jinými faktory, například odlišnou verzí hry na pirátských serverech oproti prodejní kopii.

Rád by prý, aby herní komunita jejich snahu více ocenila, protože méně pirátství znamená více peněz do kapes autorů oblíbených her, což pak zase znamená možnosti větších investic do připravovaných pokračování.