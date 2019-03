Pirátské kopie Devil May Cry 5 běhají lépe než legální s ochranou Denuvo

Mnoho už bylo napsáno o výhodách a nevýhodách protipirátských ochran počítačových her, ale situace se za posledních minimálně deset let vůbec nikam nepohnula. Chvilku tahají za kratší konec provazu softwarové firmy, chvilku zase piráti. Ještě před pár lety se o aktuálně nejpoužívanější ochraně Denuvo tvrdilo, že znamená konec pirátství jako takového, dnes už ji crackeři dokážou překonat v rámci hodin či maximálně dnů od oficiálního data vydání. Aktuální hit Devil May Cry 5 (recenzi připravujeme) není výjimkou.

Co je ovšem tentokrát na celé situaci obzvláště smutné, je fakt, že poctivě platící hráči jsou na tom prokazatelně hůře než ti, co si hru sprostě ukradli. Vývojáři totiž nechali omylem v souborech s hrou spouštěcí soubory umožňující spuštění bez Denuva. A jak si všiml uživatel Cloud na steamovém fóru, hra při jejich použití běhá lépe. Cloud udává nárůst výkonu hry až o 25 procent, britský Eurogamer ve svých testech ukazuje nárůst výkonu daleko nižší, ale ať už je to jakkoliv, Denuvo prokazatelně polyká výkon počítače.

Otázkou tak je, nakolik se takovou ochranu firmám vyplatí vůbec pořizovat, když je rychle prolomena a navíc v hráčích vzbuzuje odpor. Snad to má Capcom dobře spočítané.