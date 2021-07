Vývojáři končí s protipirátskou ochranou Denuvo. Zpomaluje počítač

Ještě v roce 2017 to vypadalo, že se konečně podařilo objevit způsob, jak učinit přítrž hernímu pirátství. Softwarové řešení vyvinuté společností Denuvo zafungovalo nad očekávání dobře a jím chráněné hry se nepodařilo prolomit ani půl roku po vydání.

Humankind je jednou z mnoha her, které se od Denuva distancovali.

Problémy, které pro piráty nová ochrana tehdy představovala, přiznala i proslulá hackerská skupina 3DM. Zakladatelka jejího diskusního fóra, známá jako Bird Sister, tenkrát dokonce napsala: „Stále věřím, že kód lze prolomit. Pokud však trendy v šifrovací technologii budou pokračovat, za dva roky nám nemusí zůstat žádné bezplatné hry.“

Inu trendy v šifrovací technologii evidentně nepokračovaly, protože po čtyřech letech se většina moderních her vesele krade dál a jejich výrobci her se od Denuva distancují. Ukázalo se totiž, že potřebuje pro úspěšné fungování tolik výpočetní síly, že se to negativně podepisuje na jejich plynulosti. Zjednodušeně řečeno, pirátům běhají hry na stejných hardwarových konfiguracích lépe, než lidem, co si je legálně zakoupili.

Poprvé se o tom začalo mluvit v souvislosti s Assassin’s Creed Origins (náš článek), od té doby se to samé řešilo například u Devil May Cry 5 (náš článek), Doom Eternal (náš článek) nebo naposledy Resident Evil Village. Případů už je tolik, že už si to vývojáři her jednoduše nemohou dovolit ignorovat.

Resident Evil Village běhal pirátům lépe, než lidem, co si za něj zaplatili.

Věta, „nemáme Denuvo“ se dnes často používá při propagaci, naposledy za ni sklidili plusové body vývojáři chystané strategie Humankind.

„Zjistili jsme, že způsob, kterým jsme jej integrovali do naší hry není dost dobrý, a nezvládali bychom to opravit do vydání hry. Takže ho nakonec nepoužijeme,“ odpověděli na dotazy znepokojených fanoušků. A jak asi tušíte, dostalo se jim za to potlesku.

Denuvo sice není tou úplně nejhorší protipirátskou ochranou v historii (viz náš článek), jeho reputace je ovšem na dně. Lze jen předpokládat, že podobných prohlášení bude napříč herním trhem přibývat a pokud se nestane zázrak, Denuvo, tak jako mnoho jiných předtím, skončí v propadlišti dějin.



Zbytečnosti protipirátských ochran jsme před dvěma lety věnovali náš komentář a od té doby se na našem postoji nic nezměnilo.