Vydavatelství Square Enix se odvrací od protipirátské ochrany Denuvo

Protipirátské ochrany už z podstaty nejsou mezi hráči příliš oblíbené (viz náš článek), reputace v dnešní době nejpoužívanějšího systému Denuvo se však v posledních měsících propadla na absolutní dno.

Vývojáři Humankind dokonce Denuvo odstranili ještě před vydáním hry.

Nejen že většinou nedělá to, co má, a piráti ji často prolomí ještě dřív, než hra oficiálně vyjde, navíc poctivě platícím zákazníkům přináší vyšší hardwarové nároky (viz náš článek). Když se teď navíc ukázalo, že by Denuvo mohlo mít i vážné potíže s nastupující generací procesorů Alder Lake od Intelu, došla vydavatelství Square Enix trpělivost a během jednoho týdne ochranu odstranil rovnou ze tří her.

Bez Denuva si tak nově na PC můžete zahrát Rise Of The Tomb Raider (naše recenze), Shadow Of The Tomb Raider (naše recenze) a remasterovaný NieR: Replicant (naše recenze). Už v září přitom po pouhých třech dnech od vydání byla odstraněna i z adventury Life is Strange: True Colors (naše recenze).

Vypadá to tedy, že se další éra nekonečného boje mezi výrobci ochran a piráty chýlí ke konci. Ale neradujte se, další kolo bude zcela jistě brzy následovat.