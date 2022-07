Posílání penisů může skončit, God of War má konečně datum vydání

S tím, jak kouzlo počítačových her objevuje stále více lidí, se bohužel i v jejich komunitě častěji objevují jedinci, kteří to jednoduše nemají v hlavě úplně v pořádku.

God of War: Ragnarök je jedním z největších kandidátů na titul Hra roku.

Bohužel díky anonymitě internetu se i těchto pár černých ovcí dokáže zorganizovat a vzájemně se přesvědčit o tom, že na jejich názorech někomu záleží, a že dokonce snad mají i právo mluvit vývojářům do jejich kreativního procesu. A když se nedočkají kýžené reakce, snaží se jim aspoň jejich práci znechutit. Což se jim bohužel někdy daří…

O výhrůžkách autorům The Last of Us 2 už jsme psali mnohokrát, autor chystaného pokračování kultovního Monkey Islandu nedávno oznámil, že se stahuje do pozadí (viz náš článek), poslední dávku internetové šikany pak schytala producentka chystaného pokračování vynikající akce God of War (naše recenze) Estelle Tiganiová.

Pro tip: sending me dick pics asking for the God of War Ragnarok release date will not, in fact, get me to reveal the release date.



To the people who are doing so, when did that ever work for you?! pic.twitter.com/U6Ea1Emi3X — Estelle Tigani (@estelletigani) June 30, 2022

„Dám vám radu: tím, že mi pošlete fotku svého penisu s žádostí o datum vydání God of War: Ragnarok, mě nepřesvědčíte, abych vám ho dala. Pro ty z vás, kteří tak dělají: kdy vám něco takového vůbec vyšlo?“ napsala zkušená vývojářka, která v minulosti pracovala třeba na sérii Call of Duty na svůj twitterový profil.

K dispozici je i několik speciálních edicí, žádná ovšem neobsahuje figurku Kratose.

Estelle má přitom při vývoji na starosti „jen“ filmové scény a tak má na datum vydání pramalý vliv, na rozdíl třeba od mediálně známějšího „režiséra“ hry Coreyho Balroga. Ten, stejně jako později i celé studio Santa Monica se své kolegyně zastal.

Paradoxní je, že kýžené datum vydání hry se nedlouho poté fanoušci skutečně dozvěděli. God of War: Ragnarök vyjde na PS4 a PS5 9. listopadu letošního roku, co zapadá do termínu čtvrtého kvartálu se kterým se dosud tak nějak počítalo. Kromě klasické edice si pak budete moci koupit i sběratelskou, ke které bude kromě hry a digitálních bonusů přibalena i replika Thorova kladiva Mjölnir. Skvělou zprávou pro tuzemské fanoušky je i chystaná lokalizace do českého jazyka formou titulků.

Nezbývá tedy než doufat, že nyní fanoušci se svým oplzlým nátlakem skončí, nikoliv, že to budou vnímat jako své vítězství.