Hráči uspořádali pohřeb své oblíbené hře, pijí pivo na hřbitovech

I když o Red Dead Redemption 2 nelze mluvit jinak než jako o absolutním úspěchu, a to jak kritickým (viz naše recenze), tak komerčním (viz rovnou dvě vítězství v našich anketách o hru roku), vydavatelství Rockstar ho odstavilo na druhou kolej a nadále se už nehodlá podílet na jeho dalším rozvoji. Důvod je jednoduchý – mají po ruce ještě daleko úspěšnější značku, a tou je Grand Theft Auto.

Prodeje pátého dílu se aktuálně pohybují někde kolem neuvěřitelných 170 milionů a dále rostou. K nelibostí příznivců klasických single playerových her je tomu tak především díky jeho online části, která navzdory tomu, že GTA V brzy oslaví už své desáté narozeniny, nijak neztrácí na popularitě. Jelikož díky mikrotransakcím generuje vývojářům obrovské zisky, je pochopitelné, že slavné studio tuto značku upřednostňuje a vedle přípravy nového dílu stále zásobují ten aktuální novým obsahem.

Bohužel, lidské zdroje nejsou nekonečné, a když se někde přidá, musí se jinde ubrat, což bohužel odnesl Red Dead Redemption 2, jehož online složka nikdy nedosáhla podobné popularity. Rok od posledního významného updatu se tak „rockstáři“ nechali slyšet, že žádný další už nebude a hra nadále poběží jen v tzv. udržovacím režimu. To znamená, že sice nadále pojedou její servery, ale hráči už se budou muset zabavit sami, jelikož žádné nové podněty od vývojářů již nedostanou.

Komunita hráčů z toho samozřejmě radost nemá, na druhou stranu většina z nich asi takovéto vyústění očekávala. Namísto sepisování bezvýznamných petic, vyhrožování vývojářům nebo posíláním fotek penisů, jak je v herním průmyslu bohužel často zvykem, je tentokrát jejich reakce docela sympatická. Uspořádali totiž hře virtuální pohřeb.

Today is the day the community is paying it's respects to a game that many of us love, and wish had gotten more love from Rockstar. So login in today, and have a few beers at either Valentine or Blackwater Graveyard. #RedDeadFuneral #RedDeadOnline pic.twitter.com/izTf3IQ5NS