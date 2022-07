Na to jsme čekali tak dlouho? Představení pirátského Skull and Bones nudilo

Assassin’s Creed Black Flag oživil v roce 2013 stagnující sérii o zajímavý koncept námořních bitev. Hráč se stal kapitánem pirátské lodi, se kterou se plavil po mořích, drancoval pobřeží a bojoval s nepřáteli. Tato „hra ve hře“ se natolik uchytila, že se Ubisoft rozhodl postavit na tomto principu celou novou značku. Inu proč ne. V roce 2017, kdy byla hra poprvé představena na výstavě E3, to vypadalo jako docela dobrý nápad, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že Skull and Bones měli mít i regulérní příběhovou kampaň.

Přestože je vydání za dveřmi, žádné oficiální screenshoty přímo ze rhy k dispozici zatím nejsou.

Jenže tehdy to bylo asi naposledy, kdy jsme o nich mohli psát ještě s jistým optimismem. Původně hra měla vyjít hned v následujícím roce, odkladů nakonec bylo tolik, že se začalo proslýchat, že skončila v tzv. vývojářském pekle a nikdy ji neuvidíme. Po čtvrteční zhruba hodinové prezentaci už sice víme, že se s vydáním nakonec skutečně počítá a to už v listopadu, příliš nadšení to v nás ovšem nevzbudilo. Proč?

Tak za prvé, co bylo před deseti inovativní a před pěti ještě celkem neokoukané, už dnes působí poměrně tuctově. Ubisoft narval podobné lodní pasáže i do mnoha dalších „assassínů“ a tak už jsme si jich za ty roky užili do syta. Navíc už nějaký ten pátek funguje konceptem podobný Sea of Thieves, který se z obsahem chudé arkády (viz naše původní recenze) rozrostl v jednu z nejpopulárnějších online her vůbec.

Nepotěšil nás ani výrazný odklon od příběhové kampaně pro jednoho hráče k multiplayeru. Autoři se sice dušují, že veškerý obsah bude přístupný i sólo, ale to vlastně není žádná výhoda – koho by bavilo plnit dokola genericky působící mise,à la potop x lodí, jen proti umělé inteligenci?

Skull and Bones jsou navíc od pohledu vyrobení podle standardního ubisoftího mustru a tak se bojíme až příliš rozsáhlé mapy se spoustou zaměnitelných aktivit, stejně jako tlaku na mikrotransakce, byť tedy v tomto případě prý jen ryze kosmetických. Posledním faktorem, který by hře mohl zlomit vaz, je cena. Skull and Bones budou ryze next-gen záležitostí a tak nejlevnější verzi na Xbox Series S/X, PS5 a PC (jako exkluzivita Epic Store) pořídíte za lidových 1 999 Kč. Ubisoft hře přesto natolik věří, že datum naplánoval pouhý den před daleko očekávanější pokračování God of War, tedy na 8. listopadu.

Ale kdo ví, třeba vleklý vývoj znamená to, že mají vývojáři v ruce skutečně něco mimořádného a tak se na nás chystá podobně nepravděpodobný hit, jakým byl Rainbow Six Siege od stejného vydavatelství. Osobně bych si na to ovšem nevsadil ani korunu.