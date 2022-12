Sledujeme předávání herních Oscarů, očekává se spousta oznámení nových her

Letošní ročník bude teprve devátým v historii, přesto už se ceny Game Awards dokázaly vyšvihnout do role neprestižnějšího ocenění herního průmyslu. Kdo vyhraje hlavní cenu, se nedovážíme ani tipovat, loni totiž poněkud překvapivě zvítězila kooperativní akce It Takes Two (viz náš článek).

Potvrdí Elden Ring svojí reputaci jedné z nejlepších her posledních let?

Hlavním favoritem je akční RPG Elden Ring, které počátkem roku doslova pobláznilo herní komunitu (viz náš článek), do karet mu hraje i to, že v roce 2019 vyhrála žánrově podobná akce Sekiro: Shadows Die Twice od stejných autorů. O vítězství se ho bude snažit připravit God of War: Ragnarok, který je nominován rovnou v 11 podkategoriích. Dalšími nominovanými jsou A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Stray a Xenoblade Chronicles 3.

Kromě samotného předávání cen se však můžeme těšit i na pořádnou dávku nových oznámení, nové informace bychom se měli dozvědět o Starfieldu, čtvrtém Diablu, Death Stranding 2 a mnohých dalších.